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整理包／布蘭特油價為何還沒破100美元？四原因與一警訊一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美伊衝突升級，布蘭特原油仍未突破每桶100美元。圖為俄羅斯籍油輪Khrizopraz。路透
美伊衝突升級，布蘭特原油仍未突破每桶100美元。圖為俄羅斯籍油輪Khrizopraz。路透

美伊衝突最近升級，布蘭特原油期貨價本月節節上漲，但受到四大因素壓抑，至今未能突破每桶100美元。不過，市場已浮現一個油價可能進一步衝高的警訊。

一、荷莫茲海峽航運未全斷

Rystad Energy首席經濟學家Claudio Galimberti表示，8月30日戰火再起前一周，每日約有800萬至900萬桶原油通過荷莫茲海峽，是前一周的兩倍。雖然此後運量降至每日不到200萬桶，但每日移動平均運量仍達400萬至500萬桶。依此推算，布蘭特原油的合理價格約為每桶95美元。

二、波灣產油國有替代方案

波灣產油國把部分原油運至荷莫茲海峽以外海域，再進行船對船轉運。另有部分原油改從其他港口出口，例如埃及西迪克里爾港8月出口量增至每日213.9萬桶，是6月的兩倍以上。

三、非OPEC國家供應增加

波斯灣以外的供應也在增加。美國、加拿大與蓋亞那等非OPEC產油國，今年預計共增產每日140萬桶。

俄羅斯煉油廠遭烏克蘭攻擊受損，原油加工量下降，使更多原油轉供出口，俄國7月和8月每日出口約550萬桶，比2月增加23%。

四、中國大陸需求驟降

全球石化產品與運輸燃料的需求持續受到壓抑。Rystad估計，第3季需求流失達每日350萬桶，雖低於第2季的450萬桶，規模仍然可觀。中國占減少數量的半數以上，因交通工具加速電動化及煤化工產業擴張。

中國海運原油進口量在7月與8月降至每日700萬桶，遠低於2月的逾1,100萬桶。此外，中國石油庫存達約11.7億桶，短期內沒必要進場搶油。

五、油價有上漲壓力

雖然布蘭特原油期貨低於每桶100美元，但阿曼原油期貨周一已報104.54美元，杜拜原油現貨也報105.10美元。11月裝船貨的杜拜與阿曼原油，每桶也較市場基準價高出19至20美元，顯示中東實體原油供應緊張。

摩根士丹利預估，第4季布蘭特原油均價將達每桶100美元。高盛的2026年12月基準預測為85美元，但若中東船舶遇襲增加、航運中斷惡化，油價可能衝上120美元；如果中東原油出口恢復正常，則可能回落至80美元。

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