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日本第2季經濟成長優於預估 市場料日銀下週升息
日本政府今天公布的數據顯示，今年第2季經濟成長優於先前預估，4月至6月國內生產毛額（GDP）季增0.4%，高於原先估計的0.3%，市場預期日本銀行（央行）下週升息。
法新社報導，內閣府表示，全球第4大經濟體日本第2季GDP季增率由原先估計的0.3%上修至0.4%。
分析師先前認為，原先的數據可能增加日銀升息的難度，因為日銀正努力應對通膨飆升及日圓走弱。
修正後的數據顯示，民間消費及企業投資依然疲弱，但表現優於先前預估；進口則低於先前估計，成為GDP成長率上修的因素之一。
市場預期日本銀行下週將調升政策利率。另一方面，日本首相高市早苗據報計劃改組內閣，但預料不會有重大人事變動。
日圓近期因原油進口成本上升及外界對高市早苗財政支出計畫的疑慮而承壓，但本月在升息預期帶動下走強，朝向今年高點邁進。
此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向日銀總裁植田和男表示支持「日本果斷的市場及貨幣措施」，這番言論也有助支撐日圓。
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