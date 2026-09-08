韓國名目GDP增幅47年新高 人均GNI破4萬美元機率增

韓國今年第2季經濟在出口與民間消費同步增加下，實質GDP季增0.6%；名目GDP則年增26.4%，創47年來最高增幅。韓銀預測，若穩定趨勢持續，今年人均GNI突破4萬美元可能性大增。

韓聯社引述韓國銀行今天表示，第2季實質國內生產毛額（GDP）成長率（較前一季、暫定值）統計為0.6%。季度成長率從去年第4季的負0.1%，在今年第1季大幅反彈至1.8%，第2季也維持水準。

第2季名目GDP較前一季增加9.2%，與去年同期相比增加26.4%，創下自1979年第3季（27.7%）以來47年最高紀錄；另外，第2季名目國民所得毛額（GNI）季增8.8%、實質GNI也增加3.1%，隨著貿易條件改善、實質貿易利益大幅增加，增幅高於實質GDP成長率。

韓國第2季出口以半導體、機械及設備為主增加1.3%；進口以汽車、機械及設備為主增加0.7%。民間消費方面，家電產品等商品，以及餐飲、住宿等服務消費同步增加，成長0.4%。政府消費也以健康保險給付支出為主，增加0.1%。

韓銀國民所得部長金和容（音譯）表示，半導體製造業營業利益大幅增加，化學產品、運輸設備製造業，以及服務業中的批發零售業等半導體以外其他產業，業績改善的趨勢也逐漸擴散。

金和容指出，企業業績良好帶來的營業盈餘總額增加，將反映為績效獎金、股息等家庭所得增加，法人稅、勞動所得稅、股息所得稅等政府收入也會增加，並在一段時間後帶動內需擴大。

金和容預測，隨著三星電子現金股利帶來的股息與股息所得稅等，從今年下半年起，企業所得向政府與家庭部門分配的情況將逐漸明顯。金和容也指出，「高匯率不僅影響出口，也會影響進口，因此在一定程度上具有相互抵銷的效果，進入第3季後匯率水準雖然下降，但對GDP的影響應該有限」。

金和容並表示，「如果今年剩餘期間沒有發生意料之外的衝擊，且全年名目GNI成長率維持目前水準、匯率持續保持穩定，以美元計算的人均GNI突破4萬美元（約新台幣126萬元）的可能性已經非常高。」