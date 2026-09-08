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黃仁勳讚GPT-6 Astra達標AGI 專家持保留

中央社／ 舊金山7日綜合外電報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

OpenAI於9月3日發表最新模型GPT-6 Astra，輝達執行長黃仁勳於社群平台發文盛讚「通用人工智慧（AGI）已降臨」。但有專業人士對此暫時保留態度。

OpenAI表示，Astra代表人工智慧（AI）領域「向前邁出一大步」，總裁布羅克曼（Greg Brockman）稱「我們現在進入通用人工智慧（AGI）時代，這種說法並不誇張」AGI是指AI發展的新階段，屆時AI系統在多數工作上的智慧程度將與人類相當。

OpenAI宣稱，GPT-6在軟體工程、科學、數學以及專業工作流程等各種任務上，都能展現出驚人能力。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6日也在社群平台X上發文，寫道「GPT-6 Astra，使用約10萬顆以上的NVIDIA Grace Blackwell NVLink72 GPU訓練。從ChatGPT、o1再到Astra，只花了4年。AGI已經到來。恭喜@OpenAI團隊。下一步將是40萬顆GPU上線」。

科技新聞網TechRadar指出，GPT-6 Astra更關鍵的突破在於「代理人能力」（Agentic Work）大幅升級，讓使用者在委派多階段任務時，大幅降低AI脫序或曲解指令的風險。

TechRadar資深主筆赫克特（Hamish Hector）指出，通用人工智慧（AGI）其實沒有明確且公認的定義，「判斷究竟有沒有實現AGI，有點像是在判斷一件藝術品究竟算不算傑作」。

他認為廣義而言，AGI是一種能在所有涉及思考或推理的任務上擊敗人類的AI系統，更重要的是它還應能運用訓練過程中學到的知識適應新問題。例如AGI遇到新挑戰時應能自行學會新技能來克服問題，而不需重新訓練或重新編寫程式，它只要運用已掌握的知識，就能持續進化。

赫克特表示，實現AGI一大重要原因，是為讓AI發展再邁入下一階段：「超級人工智慧」（ASI）。ASI將會是一種人類無法企及的AI，將能處理並解決甚至人類都無法理解的問題。AGI顯然不等於ASI，但AGI能自我訓練、為自己開發能力，意味AGI最終很可能透過層層自我改進，建構出ASI。

不過赫克特也提醒，黃仁勳高調宣稱AGI到來的背後，難掩濃厚的商業推力。從黃仁勳貼文裡先稱Astra是使用10萬顆NVIDIA高端晶片所打造出，然後又說下一步就必須讓40萬顆晶片上線運作，顯然AGI目前暫時成為投資市場上的熱門詞彙。

赫克特認為，企業和執行長有非常強烈的誘因宣稱當前已實現AGI，之後也可能對下一個新模型做出同樣的宣稱，「因此，如果未來GPT-7又被稱為AGI正式登場，我也不會感到意外」。

黃仁勳 輝達 NVIDIA GPT

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