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日本外匯存底8月大減6.18% 創2000年來最大單月跌幅
日本外匯存底8月銳減6.18%，創下日本財務省自2000年開始公布相關紀錄以來單月最大跌幅紀錄。
美國財經媒體CNBC報導，日本財務省數據顯示，截至8月底，外匯存底降至1兆2070億美元，低於7月底的1兆2870億美元。
日本外匯存底連續4個月縮水，跌幅超越今年5月的5.58%紀錄。
儘管日本財務省並未說明外匯存底下滑原因，但共同社引述一名不具名的財務省官員指出，主要是政府為支撐日圓而進行大規模外匯干預，以及日本國內公債殖利率上升，導致政府債券價值下跌所致。
道富環球投資管理（State Street InvestmentManagement）高級固定收益策略師駱正彥表示，日本外匯存底下滑「主要是日本近期拋售美元、買入日圓的匯率干預措施所致」。
過去幾個月來，東京多次出手干預以支撐日圓，先是在4月和5月動用約11.73兆日圓來阻貶日圓，7月底又進行更大規模、涉及15.4兆日圓的干預行動，美國也透過拋售歐元協助支撐日圓。
財務省數據顯示，日本迄今投入的外匯干預資金合計達27.1兆日圓，創歷年新高，超越2003年創下的20.4兆日圓紀錄。日美此次聯手干預匯市，也是兩國自1998來首次採取此類協調行動。
日圓7月23日一度觸及1美元兌163.98日圓的40年低點，目前匯率約1美元兌155.98日圓。
當被問及投資人是否應為外匯存底下滑感到擔憂，駱正彥表示，這種下滑反映的是政策行動，而非財政壓力。
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