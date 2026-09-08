快訊

愛妻人設崩塌？體育主播王人瑞被爆「婚內約砲」 民視怒了

MiLB／前韓職洋投3A飆完全比賽 寫小聯盟近9年首見紀錄

飄香35年！萬華「正宗阿偉咖哩飯」熄燈 網友不捨：怎麼會這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

AI有望破解癌症解方 安謀執行長憂晶片短缺拖累研發

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）。 路透
安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）。 路透

英國晶片設計大廠安謀執行長表示，人工智慧（AI）將能找到人類終其一生都無法找到的癌症解方，但礙於各類晶片短缺，已拖累AI發展。

安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）接受英國廣播公司（BBC）播客節目訪問時表示，「模擬一個細胞、模擬人體、模擬DNA標記如何受到癌症影響，這不只對目前的人類來說過於複雜，對執行AI運算的電腦來說也是如此」。

哈斯說，「然而，放眼未來，隨著我們向這些電腦輸入越來越多模型，且電腦運行模型的能力變得更加先進，它們終將解開這個難題」，「我相信，在我們有生之年，AI將有助於治癒癌症」。

哈斯今年4月才卸下英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）董事一職，目前也在安謀最大股東、總部位於日本的軟銀（SoftBank）擔任要職；軟銀旗下投資範疇廣泛，包括OpenAI等多家科技公司。

哈斯表示，安謀設計的晶片將在10年內「極大程度地」推動具自主學習能力的AI機器人，應用於製造業、清潔、保全、橋梁興建與維修等領域。

針對外界擔心AI恐導致大規模失業的疑慮，哈斯認為，儘管勞工確實會面臨一些轉變，但「關於工作機會消失且完全被機器取代」的預想「有些誇大」，伴隨而來的新契機將遠大於衝擊。

哈斯預期，未來5年內，AI將帶動人形機器人普及。不過，由於多種晶片的供應面臨短缺，正在拖累AI與資料中心的部署腳步與發展。

至於未來能否在英國本土生產晶片，哈斯則持懷疑態度。儘管英國政府正與業界磋商，研議將部分實體晶片供應鏈移回英國，但哈斯不認為目前高度集中在台灣巨頭台積電手中的晶片製造環節，最終能落腳英國。

他說：「我認為英國沒必要（興建）晶圓廠。晶圓廠造價極其昂貴，需要大量專業人力與天然資源，且背後還需仰賴相當龐大的產業生態系。」

安謀專精於設計晶片的大腦與運算核心，這項技術已廣泛運用於全球數千億部手機、汽車、智慧手錶與隨身電子裝置。

晶片 安謀 癌症

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

黃仁勳看Astra：AGI已經到來 下一步40萬顆GPU上線

OpenAI首席科學家：人工智慧發展太快 監控技術跟不上

「記憶體末日」FT：消費電子將延續漲勢

相關新聞

不甩川普警告！加拿大今對美實施最高50%報復關稅

紐約時報報導，加拿大不甩美國警告，持續升高對美貿易反制。新一波對美報復關稅預計在美東時間8日0時01分（台灣時間8日12時01分）生效，將對約700項美國商品課徵15%、25%或最高50%關稅，其中部分鋼鐵與鋁製品現行稅率將直接加倍。另一方面，美國總統川普7日把矛頭指向加拿大企業，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪除非在美國設廠生產，否則將被禁止在美國市場銷售。此舉似乎預示川普可能進一步加大對加拿大的經貿施壓。

黃仁勳讚GPT-6 Astra達標AGI 專家持保留

OpenAI於9月3日發表最新模型GPT-6 Astra，輝達執行長黃仁勳於社群平台發文盛讚「通用人工智慧（AGI）已降...

AI造富卻讓房價失控？年輕人怒了 李在明麻煩大了

AI榮景看似為南韓創造龐大財富，卻給總統李在明帶來政治危機。

日圓升破154、市場看升至152 市場押注日銀加速升息

日圓周二早盤升破1美元兌154日圓，創2月以來最高，市場幾乎篤定日本銀行下周升息，並開始押注日圓進一步升向152日圓。不過，彭博經濟研究認為，日本銀行（央行）雖轉趨鷹派，仍不太可能如市場預期般連續升息。

韓媒：韓美核電大手筆 擬在美蓋8座核電廠 投資上看1,200億美元

南韓和美國的投資協議預料將納入在美國興建八座大型核電廠的計畫。韓國經濟日報引述不具名政府和國會官員報導，南韓產業通商資源部周日在閉門會議中，已向執政黨國會議員簡報這項計畫。

最兇漲勢來了？「黑天鵝」投資大師預警：狂歡後迎史無前例崩盤

AI熱潮還沒結束，股市卻可能已經埋下下一場危機的伏筆？黑天鵝基金Universa Investments創辦人馬克·史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）近日接受外媒訪問時示警，雖然市場已出現槓桿過高、投資人押注過大的跡象，但目前還看不到會立即引發股市崩盤的因素；相反地，他認為市場可能還會迎來一波瘋狂上漲，等狂歡結束後，才可能出現一場「一生難遇」的大崩盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。