AI有望破解癌症解方 安謀執行長憂晶片短缺拖累研發

英國晶片設計大廠安謀執行長表示，人工智慧（AI）將能找到人類終其一生都無法找到的癌症解方，但礙於各類晶片短缺，已拖累AI發展。

安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）接受英國廣播公司（BBC）播客節目訪問時表示，「模擬一個細胞、模擬人體、模擬DNA標記如何受到癌症影響，這不只對目前的人類來說過於複雜，對執行AI運算的電腦來說也是如此」。

哈斯說，「然而，放眼未來，隨著我們向這些電腦輸入越來越多模型，且電腦運行模型的能力變得更加先進，它們終將解開這個難題」，「我相信，在我們有生之年，AI將有助於治癒癌症」。

哈斯今年4月才卸下英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）董事一職，目前也在安謀最大股東、總部位於日本的軟銀（SoftBank）擔任要職；軟銀旗下投資範疇廣泛，包括OpenAI等多家科技公司。

哈斯表示，安謀設計的晶片將在10年內「極大程度地」推動具自主學習能力的AI機器人，應用於製造業、清潔、保全、橋梁興建與維修等領域。

針對外界擔心AI恐導致大規模失業的疑慮，哈斯認為，儘管勞工確實會面臨一些轉變，但「關於工作機會消失且完全被機器取代」的預想「有些誇大」，伴隨而來的新契機將遠大於衝擊。

哈斯預期，未來5年內，AI將帶動人形機器人普及。不過，由於多種晶片的供應面臨短缺，正在拖累AI與資料中心的部署腳步與發展。

至於未來能否在英國本土生產晶片，哈斯則持懷疑態度。儘管英國政府正與業界磋商，研議將部分實體晶片供應鏈移回英國，但哈斯不認為目前高度集中在台灣巨頭台積電手中的晶片製造環節，最終能落腳英國。

他說：「我認為英國沒必要（興建）晶圓廠。晶圓廠造價極其昂貴，需要大量專業人力與天然資源，且背後還需仰賴相當龐大的產業生態系。」

安謀專精於設計晶片的大腦與運算核心，這項技術已廣泛運用於全球數千億部手機、汽車、智慧手錶與隨身電子裝置。