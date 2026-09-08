最兇漲勢來了？「黑天鵝」投資大師預警：狂歡後迎史無前例崩盤

AI熱潮還沒結束，股市卻可能已經埋下下一場危機的伏筆？黑天鵝基金Universa Investments創辦人馬克·史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）近日接受外媒訪問時示警，雖然市場已出現槓桿過高、投資人押注過大的跡象，但目前還看不到會立即引發股市崩盤的因素；相反地，他認為市場可能還會迎來一波瘋狂上漲，等狂歡結束後，才可能出現一場「一生難遇」的大崩盤。

史匹茲納格爾認為，過去升息造成的經濟影響可能尚未完全反映，經濟目前已開始轉弱，但他認為股市短期內仍可能持續走高。他甚至預測，接下來可能出現一波「巨大、瘋狂又令人亢奮」的風險資產行情；然而這場狂歡一旦結束，市場恐怕會迎來比過去一生所見更嚴重的崩跌。

認同麥可·貝瑞看空AI之說 但「崩盤時間點錯了」

近期因《大賣空》成名的傳奇投資人麥可·貝瑞（Michael Burry）也持續警告AI市場風險。史匹茲納格爾認為，貝瑞擔心AI業者過度投資晶片、資料中心，以及部分循環融資與潛在負債，這些疑慮確實值得注意；但他認為貝瑞最大的問題可能在於「看錯崩盤時機」。

史匹茲納格爾直言，自己未來幾個月可能會成為市場上最悲觀的投資人，「但現在還不是」。換句話說，他並非認為AI泡沫不存在，而是認為市場可能還沒走到最後階段，甚至可能先出現一波更瘋狂的上漲。

只要分配少部分資金避險 放心享受市場狂歡

史匹茲納格爾之所以被稱為「黑天鵝」投資人，與他的投資策略有關。避險基金Universa主要透過購買價外選擇權進行「尾端避險」，簡單來說，就是平時持續付出成本，換取市場極端暴跌時可能大幅增值的保護。

這種策略平常並不好受，甚至可能長時間看起來像是在「一直賠錢」。但2020年新冠疫情引發股市重挫時，Universa第一季曾創下4144%報酬。史匹茲納格爾認為，只要用少部分資金配置這類避險部位，投資人反而能更放心持有風險資產；一旦真的發生崩盤，避險獲利又能拿來逢低布局。

因此，史匹茲納格爾真正的警告並不是「AI明天就會崩」，而是市場最危險的時刻，可能恰恰是所有人最樂觀、最敢追高的時候。在他眼中，AI狂潮或許還有最後一段路要走，但等到這場狂歡落幕，市場可能才會真正迎來最猛烈的考驗。