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美股期指挫逾300點！油價衝六周高點 Fed升息陰影與美加貿易戰添壓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股道瓊期貨周一挫低300點。路透
美股道瓊期貨周一挫低300點。路透

美股道瓊期指周一下跌，為因周一勞動節假期而縮短的交易周揭開序幕。華爾街密切關注中東戰事以及美加之間的貿易緊張局勢。

追蹤30檔成分股的道瓊期貨挫低308點，跌幅0.6%標普500指數期貨下滑0.2%。那斯達克100指數期貨逆勢上漲0.1%。

在亞洲，南韓KOSPI指數周二早盤上漲0.76%，日本日經225指數微升0.01%，澳洲S&P/ASX 200指數則下跌0.63%。

伊朗與美國上周末互相發動攻擊，油價於周一晚間漲至六周高點。布蘭特原油上漲1.1%，報每桶97.31美元；西德州原油期貨上漲1.3%，報92.66美元。

油價過去一個月大幅攀升，交易商擔心能源價格高漲使通膨升溫，推動美國公債殖利率走高。指標10年期美國公債殖利率上周升至2023年11月以來最高，2年期美債殖利率也攀抵2025年1月以來高點。

美國聯準會將於下周召開貨幣政策會議。芝商所的FedWatch工具顯示，交易員預估央行在會後升息1碼的機率為60%。本周四和周五將分別公布生產者與消費者通膨數據，這項機率本周可能出現變化。如果油價再度跳漲，也可能影響市場預期。

交易員還將面對美加貿易緊張局勢。加拿大對價值大約200億美元美國商品課徵的報復性關稅周二生效。美國總統川普周一在新關稅上路前表示，除非加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）在美國境內生產，否則不得在美銷售產品。

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