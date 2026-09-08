日本薪資增幅近30年最快、GDP上修 日銀升息再添底氣

日本7月薪資以近30年來最快速度成長，第2季經濟成長率也獲上修，進一步強化日本銀行下周升息的理由。不過，民間消費仍低迷，9月升息後能否很快再次升息，仍有疑問。

日本厚生勞動省周二公布，7月名目薪資較去年同期增加4.7%，高於6月修正後的4%，不但遠超過經濟學家預估的3.8%，也是1997年以來最大增幅。名目薪資已連續六個月成長逾3%，創34年來最長紀錄。

扣除物價因素後，7月實質薪資增加2.4%，創五年來最大增幅；底薪也成長4.1%。若排除獎金、加班費和抽樣差異，全職勞工薪資增加2.7%。

薪資大幅成長主要受到企業獲利強勁和缺工帶動。日本最大工會聯合組織「連合」旗下企業勞工今年春鬥平均加薪逾5%，已是連續三年超過5%；本年度全國平均最低工資也提高至每小時1,177日圓，為歷來第二大增幅。

AI和資料中心需求暢旺，也使日本企業更有能力加薪。日本企業經常利益截至6月已連續七季成長，上季更創歷史新高，其中製造業表現尤其強勁。帝國資料銀行調查則顯示，過半企業缺乏全職員工，金融、營建和物流業尤其嚴重。

日本經濟表現也優於初估。內閣府周二公布，第2季GDP折合年率成長1.4%，高於初估的1.1%，但仍低於經濟學家預估的1.8%。企業設備投資降幅從初估的1.2%縮小至0.9%，是GDP獲得上修的主要原因。

中東戰事推升能源和原物料成本，對高度依賴能源進口的日本形成壓力，但全球AI需求抵銷部分衝擊。彭博經濟研究經濟學家木村太郎指出，第2季GDP上修顯示，即使受到伊朗戰事推高油價衝擊，日本經濟成長仍高於潛在水準，也支持日銀認為寬鬆貨幣政策可能使通膨升得過高的看法。

薪資和GDP數據都為日本銀行9月17至18日升息提供更多理由，市場目前已高度反映升息1碼的可能性。日本Pictet Asset Management資深策略師梅澤利文認為，最新薪資數據相當強勁，市場甚至可能開始押注日銀除了9月和12月之外，10月也會升息。

不過，日本內需仍是最大疑慮。占GDP約一半的民間消費第2季零成長，7月家庭支出更連續八個月下降。生活成本持續上漲也使民眾不敢多花錢，9月預計有近5,000項食品和飲料漲價，數量約為去年同期三倍。

梅澤認為，日本銀行即使9月升息，在再次升息前，仍會希望先確認消費能否撐住。彭博經濟研究也預期，日本銀行9月將升息1碼，但之後升息速度不會像部分市場人士押注的那麼快。