以戰止戰！卡尼要逼川普談判 加拿大今起對700項美商品課最高50%關稅

加拿大總理卡尼領導的政府將於美東時間周二凌晨零時01分（台灣時間同日中午12時01分）起，正式對大約700項美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，反擊美國對約200億美元加拿大商品課徵最高50%關稅。此舉顯示美加貿易戰進一步升級。

加拿大將多項美國鋼鋁產品的現行關稅提高一倍，受影響的包括鋁箔、火車頭、鋼鐵橋樑等，同時課徵機車、化妝品與起司等一系列消費品的關稅。

美國受衝擊較大的將是密西根州與俄亥俄州的出口業者，這兩州與加拿大經貿往來密切，11月期中選舉的選情膠著。

卡尼的策略是讓美國企業與消費者感受到貿易戰的代價，促使華府重返談判桌。前總理杜魯多時期的資深貿易顧問克洛（Brian Clow）表示，「加拿大徵這些關稅，不是想打貿易戰，而是希望結束貿易戰」。

民調顯示，近四分之三的加拿大民眾支持卡尼上月退出談判並以關稅反制。卡尼表示，美方提出「令人無法接受」的要求，可能侵害加拿大主權並傷害重型卡車等產業。

然而，業界與經濟學家憂心局勢進一步惡化。加拿大汽車零件製造商協會會長沃佩（Flavio Volpe）表示，川普政府「願意為了達成目標而傷害本國產業」，衝突有可能再升級。

經濟預測機構Oxford Economics估計，美國關稅、加拿大反制措施及相關聯邦援助計畫，合計可能使加拿大經濟產出較基準預測減少約0.3%，且尚未計入衝突再度升級的風險。

川普周一點名總部位於蒙特婁的加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）赴美生產飛機，否則將禁止其在美銷售。龐巴迪在美國有超過2,800家供應商，旗下Global 7500商務噴射機的機翼、航電系統與引擎，分別來自德州、愛荷華州與印第安納州，這項禁令可能反過來傷害美國供應鏈。

美國貿易代表葛里爾已經暗示，可能對加拿大追加關稅，甚至全面禁止部分加拿大商品進口，但尚未公布時間表。川普也威脅，明年1月1日起可能把加拿大汽車關稅由25%提高至50%，並對汽車零組件課50%關稅。