快訊

淡水藥局昔「孤男寡女」白天拉下鐵捲門 網友目擊藥師怪異行徑嚇壞

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

台中護理師遭車撞擊二次身亡 駕駛疑畏罪掉頭再輾…8旬祖父悲痛認屍

聽新聞
0:00 / 0:00

以戰止戰！卡尼要逼川普談判 加拿大今起對700項美商品課最高50%關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大自美東時間周二零時01分起，對美國商品課徵最高50%的報復性關稅。圖為連接加國安大略省與美國密西根州的戈迪豪國際大橋。法新社
加拿大自美東時間周二零時01分起，對美國商品課徵最高50%的報復性關稅。圖為連接加國安大略省與美國密西根州的戈迪豪國際大橋。法新社

加拿大總理卡尼領導的政府將於美東時間周二凌晨零時01分（台灣時間同日中午12時01分）起，正式對大約700項美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，反擊美國對約200億美元加拿大商品課徵最高50%關稅。此舉顯示美加貿易戰進一步升級。

加拿大將多項美國鋼鋁產品的現行關稅提高一倍，受影響的包括鋁箔、火車頭、鋼鐵橋樑等，同時課徵機車、化妝品與起司等一系列消費品的關稅。

美國受衝擊較大的將是密西根州與俄亥俄州的出口業者，這兩州與加拿大經貿往來密切，11月期中選舉的選情膠著。

卡尼的策略是讓美國企業與消費者感受到貿易戰的代價，促使華府重返談判桌。前總理杜魯多時期的資深貿易顧問克洛（Brian Clow）表示，「加拿大徵這些關稅，不是想打貿易戰，而是希望結束貿易戰」。

民調顯示，近四分之三的加拿大民眾支持卡尼上月退出談判並以關稅反制。卡尼表示，美方提出「令人無法接受」的要求，可能侵害加拿大主權並傷害重型卡車等產業。

然而，業界與經濟學家憂心局勢進一步惡化。加拿大汽車零件製造商協會會長沃佩（Flavio Volpe）表示，川普政府「願意為了達成目標而傷害本國產業」，衝突有可能再升級。

經濟預測機構Oxford Economics估計，美國關稅、加拿大反制措施及相關聯邦援助計畫，合計可能使加拿大經濟產出較基準預測減少約0.3%，且尚未計入衝突再度升級的風險。

川普周一點名總部位於蒙特婁的加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）赴美生產飛機，否則將禁止其在美銷售。龐巴迪在美國有超過2,800家供應商，旗下Global 7500商務噴射機的機翼、航電系統與引擎，分別來自德州、愛荷華州與印第安納州，這項禁令可能反過來傷害美國供應鏈。

美國貿易代表葛里爾已經暗示，可能對加拿大追加關稅，甚至全面禁止部分加拿大商品進口，但尚未公布時間表。川普也威脅，明年1月1日起可能把加拿大汽車關稅由25%提高至50%，並對汽車零組件課50%關稅。

川普 加拿大 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧特尼克曝台灣對美投資！網憂「營運成本上升」又要漲價

美國證實要推半導體關稅！台灣再投資最高9500億 網酸：主委又加碼

川普改名再添一例 提議將新墨西哥州變新美國州

溫哥華台灣節開幕 讓加拿大人讀懂台灣心聲

相關新聞

不甩川普警告！加拿大今對美實施最高50%報復關稅

紐約時報報導，加拿大不甩美國警告，持續升高對美貿易反制。新一波對美報復關稅預計在美東時間8日0時01分（台灣時間8日12時01分）生效，將對約700項美國商品課徵15%、25%或最高50%關稅，其中部分鋼鐵與鋁製品現行稅率將直接加倍。另一方面，美國總統川普7日把矛頭指向加拿大企業，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪除非在美國設廠生產，否則將被禁止在美國市場銷售。此舉似乎預示川普可能進一步加大對加拿大的經貿施壓。

日圓升破154、市場看升至152 市場押注日銀加速升息

日圓周二早盤升破1美元兌154日圓，創2月以來最高，市場幾乎篤定日本銀行下周升息，並開始押注日圓進一步升向152日圓。不過，彭博經濟研究認為，日本銀行（央行）雖轉趨鷹派，仍不太可能如市場預期般連續升息。

韓媒：韓美核電大手筆 擬在美蓋8座核電廠 投資上看1,200億美元

南韓和美國的投資協議預料將納入在美國興建八座大型核電廠的計畫。韓國經濟日報引述不具名政府和國會官員報導，南韓產業通商資源部周日在閉門會議中，已向執政黨國會議員簡報這項計畫。

美股期指挫逾300點！油價衝六周高點 Fed升息陰影與美加貿易戰添壓

美股道瓊期指周一下跌，為因周一勞動節假期而縮短的交易周揭開序幕。華爾街密切關注中東戰事以及美加之間的貿易緊張局勢。

日本薪資增幅近30年最快、GDP上修 日銀升息再添底氣

日本7月薪資以近30年來最快速度成長，第2季經濟成長率也獲上修，進一步強化日本銀行下周升息的理由。不過，民間消費仍低迷，9月升息後能否很快再次升息，仍有疑問。

以戰止戰！卡尼要逼川普談判 加拿大今起對700項美商品課最高50%關稅

加拿大總理卡尼領導的政府將於美東時間周二凌晨零時01分（台灣時間同日中午12時01分）起，正式對大約700項美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，反擊美國對約200億美元加拿大商品課徵最高50%關稅。此舉顯示美加貿易戰進一步升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。