今晨國際頭條一次看／美封鎖掐住伊朗石油收入 川普拖累共和黨

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美封鎖掐住伊朗石油收入 原油出口陷停滯

Iran's Oil Dollars Are Drying Up—and Plunging It Deeper Into Crisis

摘要

美國海軍自7月中恢復對伊朗海上封鎖後，船舶追蹤公司Kpler稱，沒有伊朗原油突破封鎖。德黑蘭雖仍把少量原油裝上油輪，貨物卻困在波斯灣，加上供應中國的離岸庫存下降，核心石油收入正快速乾涸。

為何重要

石油是伊朗最重要的外匯來源，收入減少將加深財政與經濟壓力，也凸顯美國封鎖對伊朗主要出口命脈的效果。

華盛頓郵報

美國社安基金2032年見底 部分共和黨人鬆口加稅

As Social Security fund runs dry, some Republicans say it's time to raise taxes

摘要

美國社會安全信託基金預估2032年見底，若國會不補錢，退休給付恐削減22%，平均每月少440美元。部分共和黨議員開始接受加稅，包括提高或取消18萬4500美元的薪資稅課稅上限，以避免福利大砍。

為何重要

共和黨出現罕見的增稅鬆動，顯示社會安全財務缺口已逼近政治臨界點，也可能成為川普任內重大財政議題。

金融時報

共和黨憂川普成期中選舉負資產 國會控制權承壓

Republicans fear Trump has turned toxic on the campaign trail

摘要

共和黨高層愈來愈擔心川普正傷害今年期中選舉選情。黨內候選人認為，他對通膨、伊朗戰爭與AI資料中心等選民焦慮議題回應不足，加上低支持度與煽動性言論，可能讓共和黨在11月失去國會控制權。

為何重要

川普仍是共和黨動員核心，但若其個人政治負債外溢到搖擺選區，可能改寫眾院控制權與執政後半段議程。

衛報

AfD邦選大勝重創基民盟 梅爾茨堅稱留任

German chancellor vows to stay in office despite AfD triumph in state election

摘要

德國極右派另類選擇黨在薩克森-安哈特邦拿下近44%選票，重創總理梅爾茨領導的基民盟。梅爾茨坦言這是該黨數十年來最慘敗之一，也承認個人低支持度拖累選情，但強調不會辭職，將繼續改革並改善與選民溝通。

為何重要

這場勝利讓德國首次出現極右派可能主導邦政府的現實，也對梅爾茨聯邦執政與歐洲主流右派形成壓力。

路透

川普支持率跌至新低 共和黨期中選舉亮紅燈

Warning signs abound for Trump's Republicans as midterm campaign begins final sprint

摘要

距11月3日美國期中選舉不到兩個月，川普支持率跌至路透／Ipsos民調新低，共和黨維持國會多數面臨壓力。註冊選民偏好民主黨候選人領先5個百分點；分析師看好民主黨奪回眾院，但參院控制權仍難預測。

為何重要

共和黨目前僅以218席對214席微幅掌控眾院；一旦失守，民主黨可啟動調查並迫使白宮在立法上妥協。

美聯社

美國最窮租屋族找不到房 平價住宅卻大量空置

The poorest in the US can't find housing even as low-income units sit empty

摘要

美國約1100萬戶極低收入租屋家庭，只有約400萬戶平價住宅可用；約四分之三家庭又把逾半收入花在房租與水電。矛盾的是，部分城市的「平價住宅」因租金接近市價而空置，德州奧斯汀更有逾4500戶、近16%空著。

為何重要

問題不只是住宅供給不足，也在補貼設計與收入門檻錯配；大量低收入住宅因此無法真正服務最窮租戶。

（本文與AI協作）