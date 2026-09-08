抗衡星鏈、搶攻衛星直連手機服務 歐洲四大電信商醞釀揪團競標

彭博新聞引述知情人士報導，德國電信（Deutsche Telekom）、Orange、Vodafone和西班牙電信（Telefonica）正進行初步磋商，計畫合組聯盟，共同競標歐盟衛星頻譜，提供衛星直連手機服務。

報導指出，這個聯盟將聯手競標2GHz頻段的部分頻譜。歐盟已提議將這部分頻譜保留給當地業者，以便提升自主衛星通訊能力。

但目前還沒有做出任何最終決定，包括組不組聯盟或要不要投標，都還沒定案。

針對這則消息，Vodafone、Orange和西班牙電信謝絕置評，德國電信未立即回應置評要求。

今年5月，歐盟就宣布，計劃將大部分的衛星行動通訊頻譜分配給歐洲企業，縮減美國業者能拿到的比率，希望藉此扶植本土企業、降低對美國科技巨擘的依賴。

根據規畫，IRIS²多軌道衛星計畫裡三分之一的頻譜將保留給安全與軍事等政府用途，交由歐盟業者提供服務。三分之二作為商業用途，由歐盟業者與非歐盟業者平分。上述幾家電信公司醞釀組成的聯盟，將競標屬於歐盟業者的部分。

IRIS²是歐洲用來迎戰星鏈（Starlink）、由290顆衛星組成多軌道衛星網路，在背後主導的是歐盟執委會，以及SES、Eutelsat與HispaSat等歐洲衛星大廠組成的聯盟。