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日圓升破154、市場看升至152 市場押注日銀加速升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場看多日圓的一大原因，是日本銀行9月17至18日升息幾乎已成定局。路透
市場看多日圓的一大原因，是日本銀行9月17至18日升息幾乎已成定局。路透

日圓周二早盤升破1美元兌154日圓，創2月以來最高，市場幾乎篤定日本銀行下周升息，並開始押注日圓進一步升向152日圓。不過，彭博經濟研究認為，日本銀行（央行）雖轉趨鷹派，仍不太可能如市場預期般連續升息。

日圓周二延續漲勢，一度升值0.4%至153.80日圓，創2月以來最高，周一已勁升1.2%。三菱日聯信託銀行外匯和金融商品交易主管酒井基成表示，日圓若站穩154日圓以上，下一個重要價位可能落在152日圓低檔。

選擇權市場也顯示交易員日益看多日圓。1年期日圓遠期交易激增，投資人正大舉回補日圓兌歐元、英鎊和瑞士法郎的空頭部位，也可能進一步壓低美元兌日圓。單從美日利差來看，美元甚至可能跌至140日圓附近。

市場看多日圓的一大原因，是日本銀行9月17至18日升息幾乎已成定局。彭博經濟研究也把下一次升息預測從10月提前至9月，預料升息1碼。若成真，距6月升息僅三個月，將是這波升息周期中兩次政策調整間隔最短的一次。

市場甚至押注日本銀行年底前可能連升三次，不過，彭博經濟研究認為可能性不高，預測9月之後要到明年1月才會再升息。原因之一是日圓急升本身已產生緊縮效果，可能使日本實質GDP減少最多0.3%，相當於日本銀行估計0.7%潛在成長率的近一半。

升息太快也會加重日本政府利息負擔，妨礙高市早苗政府推動刺激經濟的財政政策。AI相關需求和科技股波動也是另一項顧慮，日本銀行若快速升息，引發日圓套利交易大舉平倉，可能再次衝擊全球股市。

日圓走強也為金價提供支撐。現貨金價周二亞洲盤小漲0.1%至每英兩4,409.68美元。美伊在荷莫茲海峽再度交火，推升油價和通膨疑慮，市場目前估計Fed下周升息的機率約六成。升息通常不利不孳息的黃金，但美元兌日圓跌至2月以來最低，又為金價帶來支撐。市場正等待本周美國消費者物價數據，尋找Fed 9月14至15日利率決策的進一步線索。

日圓 升息

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