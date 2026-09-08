韓媒：韓美核電大手筆 擬在美蓋8座核電廠 投資上看1,200億美元

南韓和美國的投資協議預料將納入在美國興建八座大型核電廠的計畫。韓國經濟日報引述不具名政府和國會官員報導，南韓產業通商資源部周日在閉門會議中，已向執政黨國會議員簡報這項計畫。

核電廠選址和個別計畫規模尚未敲定，興建一座大型核電廠估計約需150億美元。照此估算，8座核電廠總投資額可能高達1,200億美元。

據報導，南韓和美國預料9月18日簽署這項投資協議，內容也可能包括投資美國能源基礎建設，例如阿拉斯加天然氣管線計畫。

南韓Edaily先前報導，南韓已選定一項223億美元的天然氣發電廠計畫，做為頭一個對美投資案。