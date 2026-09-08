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美加貿易戰再升溫 川普揚言封殺加拿大龐巴迪
美國總統川普今天發文威脅，將阻止加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）在美國銷售，並抱怨兩國間存在「不公正且不公平」的貿易規定。
法新社報導，隨著川普升高美加關稅戰，雙邊貿易緊張情勢進一步加劇。
川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）以全大寫字母發文表示：「不准再在美國銷售龐巴迪飛機！」
他並指控，加拿大阻擋「我們偉大的美國銀行及企業」在加拿大經商。
川普最後表示：「那個時代結束了！如果他們想要我們的市場，就必須在這裡生產，並停止把美國當成『小豬撲滿』。」
川普在今年1月就曾指控加拿大「錯誤地、非法地且一直拒絕」為美國灣流500、600、700及800型飛機和噴射機核發認證。
川普當時也表示，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的飛機將失去美國認證，同時揚言對這些飛機祭出50%關稅，直到美國製的灣流飛機在加拿大獲得認證為止。
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