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國際油價攀升引通膨疑慮 歐洲股市收盤走勢分歧

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

美國與伊朗近來再交火而推高國際油價，不僅讓市場憂心通膨，並強化投資人對於歐洲中央銀行（ECB）可能在本週稍晚升息的預期心理，這使歐洲股市主要指數今天收盤漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數微跌8.96點或0.08%，收10822.13點。

法蘭克福DAX指數小挫39.87點或0.15%，收26006.53點。

巴黎CAC 40指數小漲27.38點或0.33%，收8306.15點。

油價 歐洲 國際油價

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