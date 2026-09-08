美伊互轟 布蘭特原油攀97美元

彭博資訊報導，從卸下蘋果執行長一職的庫克新薪酬來看，執行董事長不只是掛名職位，顯示他交棒後短期內仍不會淡出，似乎仍會積極參與公司事務。另外，據傳本月將發表的iPhone折疊機命名可能不是iPhone Ultra，而是iPhone Duo，且韓媒指出，初期產量無法滿足市場需求，部分機型可能優先供應北美。

2026-09-08 02:45