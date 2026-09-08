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美伊互轟 布蘭特原油攀97美元
美伊上周末互襲油輪之後，伊朗宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，市場憂心這條全球能源運輸要道持續受阻，加上英國金融時報引述知情人士報導，沙國位於吉贊（Jizan）的石油設施遭到襲擊，國際油價7日走高，布蘭特原油漲0.87%，攀抵每桶97.13美元。
伊朗外交部發言人貝卡伊7日說，伊朗與阿曼就管理荷莫茲海峽航運的協議即將達成，目前已進入最後階段。
消息傳出後，雖然市場認為該協議將有助更多油輪及商船通過這個咽喉要道，並降低德黑蘭襲擊航運船隻的可能性，但油價漲勢收斂幅度並不大。
麥格理證券分析師7日引述與客戶的對談內容表示，目前每天約有700萬桶原油與成品油通過荷莫茲海峽，低於戰爭爆發前的2,000萬桶左右。
伊朗最高安全官員雷札伊（Mohsen Rezaee）表示，未來數日將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，範圍從美國海軍封鎖線延伸至波斯灣部分海域。
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