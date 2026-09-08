高盛：油價上看120美元 預言大陸發揮穩定力量

高盛指出，如果中東船運遇襲情況加劇，油價最高可能漲至每桶120美元，並預言中國大陸將繼續在原油市場發揮「穩定力量」，建議投資人布局天然氣和柴油，以掌握能源價格上漲的機會。

高盛全球大宗商品研究共同主管史楚文（Daan Struyven）接受彭博電視訪問時說：「過去幾天的情勢顯示，航運受阻範圍擴大、情況惡化的風險不容忽視。」

美國和伊朗持續在荷莫茲海峽問題上僵持，帶動原油漲至7月以來最高。美國近日攻擊伊朗油輪，德黑蘭則宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區。美國海軍也繼續封鎖伊朗港口，同時護送其他產油國船隻駛離當地。

高盛預測，在油價上漲情境下，油價可能升至每桶120美元；如果中東石油出口恢復正常，則可能回落至80美元。布蘭特原油最近報每桶約97美元。

持續逾六個月的戰事和美伊僵局，已推升各類能源價格，其中天然氣和石油產品漲幅更超過原油。工業燃料柴油今年以來價格已漲逾一倍。

史楚文說：「我們認為原油仍有相當大的上漲空間，但建議投資人做多全球天然氣和成品油，來防範地緣政治風險，因為這兩個市場受到的供應衝擊比原油更大。」

他表示，中國大陸預料將繼續在原油市場發揮「穩定力量」，油價升高時減少進口，抑制價格漲勢；但在天然氣和成品油市場，中國大陸並未發揮同樣作用。

中國大陸8月海運原油進口量較7月略為回升，但仍比伊朗戰事爆發前低近四成。大陸是全球最大原油進口國。大宗商品分析機構Kpler彙整的資料顯示，大陸8月海運原油進口量為每日714萬桶，高於7月的693萬桶。