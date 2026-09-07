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好想贏台灣...南韓經常帳順差接近GDP的20% 終於快比肩

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受惠於半導體出口的爆炸式成長，南韓今年的經常帳順差佔GDP比率可能接近20%，創下歷史新高。路透
受惠於半導體出口的爆炸式成長，南韓今年的經常帳順差佔GDP比率可能接近20%，創下歷史新高。路透

一項令人震驚的預測顯示，南韓經濟將締造歷史新猷，受惠於半導體出口的爆炸式成長，該國的經常帳順差佔名目國內生產毛額（GDP）的比率將首次接近20%。

根據國際金融中心（CIF）預測，到2026年南韓的經常帳順差佔名目GDP的比率預計將接近20%。截至今年8月底，八家主要外國投資銀行的平均預測值為16.0%，而瑞銀集團（UBS）以外的七家投銀平均預測值更高，達到17.7%。

值得注意的是，野村證券預測的數字更高達19.7%，強烈暗示南韓有可能打破史上最高紀錄。這將是1980年南韓開始編製國際收支統計數據以來的最高，遠超過1998年創下的10.1%的紀錄。南韓央行在8月27日大幅調高了2026年年度經常帳順差的預估值，從先前的2,500億美元上修至4,500億美元。

這個數字相當於去年創紀錄的1,231億美元的3.7倍。南韓2026年1至7月累計的經常帳順差已達2,330.9億美元，幾乎是去年同期598.2億美元的四倍。南韓7月的經常帳順差也延續上升趨勢，達到420.8億美元。

韓媒JKNews報導，這項貿易順差意義重大，代表南韓正在經歷「出口導向的繁榮」，與以往「衰退引發的順差」截然不同，其主要驅動因素包括半導體出口非常強勁、貿易條件改善，以及受全球人工智慧（AI）投資成長推動的需求激增和價格飆升，南韓經濟正呈現前所未有的成長。

南韓經濟的活力展現在其經常帳順差佔比與競爭對手台灣的差距顯著縮小。去年底，兩者的差距超過10個百分點，如今已縮小至3.4個百分點，六家投銀的平均預測為南韓為18.1%、台灣21.5%，只有摩根大通預測，南韓將為18.1%超越台灣的13.0%。

南韓 GDP 瑞銀集團

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