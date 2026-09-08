Anthropic布局十年算力

最新分析指出，人工智慧（AI）新創公司Anthropic在不到一年內簽署了總額達5,170億美元的運算能力合約，趕在首次公開發行股票（IPO）前鎖定未來十年的算力。

專注於科技產業的商業媒體The Information在6日報導，根據Anthropic的公告和合約細節，該公司在過去11個月裡至少取得了14.8GW（10億瓦）的額外算力，這還不包括在去年10月之前已鎖定的1至2GW的算力。

報導指出，這項數字遠超過Anthropic去年12月向投資人公布的截至2029年的1,800億美元伺服器租賃成本。

投資人密切關注Anthropic能否取得可靠的運算資源，因為這些資源被視為未來AI模型競爭的核心。該公司也被視為史上規模最大的IPO的候選人之一。

截至今年7月，Anthropic的年化銷售額達到650億美元，超越OpenAI的400億美元。但在取得運算資源方面，該公司仍落後OpenAI，後者計劃到2030年投資高達7,500億美元，打造30GW的算力。

因此在過去一年中，確保運算資源的供應成為Anthropic的首要任務。該公司在過去11個月中達成的最大單筆交易是與亞馬遜和Google（均為Anthropic的早期投資人）簽訂的11GW合約，價值超過3,000億美元，為期十年。