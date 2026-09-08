比特幣區塊鏈平台又被駭

獲多家加密幣交易所使用的比特幣區塊鏈平台Liquid Network，遭駭客盜走3.2億美元，為近期最新一起動搖數位資產安全信心的駭客事件。

Liquid Network 7日社群發文表示，存放在該平台使用錢包中的4,200枚比特幣，約有4,000枚遭到盜走。行兇者似乎為「白帽駭客」。該平台已終止所有新交易，聯盟成員也已主動致力於解決此問題，以恢復正常網路活動。

這是近期最新一起導致加密數位安全成為焦點的駭客事件。就在上周，一名駭客從Crypto.com相關的數位資產借貸平台竊走600萬美元。知名比特幣冷錢包Coldcard 8月也遭駭，引發對冷錢包號稱儲存數位資產最安全方式的質疑。

TRM Labs亞太區政策負責人黃子晴表示，「雖然這些事件可能撼動消費者信心，但也凸顯出哪些關鍵基礎建設需要加強防護，以及為何全面性安全對營運商來說至關重要」。

Liquid Network 2018年由區塊鏈科技公司Blockstream開設，現在由超過80家交易所、基礎建設公司和資產管理公司組成的聯盟負責管理。

在社群發文中，Liquid Network表示，這筆資金是透過結算平台SideSwap遭提領。在Liquid Network發文公開遭駭後，駭客與Blockstream似乎透過嵌在小額比特幣交易中的訊息進行了談判。駭客表示，將在確認系統漏洞獲修復後歸還資金，但截至倫敦時間7日上午，該筆資金仍尚未歸還。