俄烏戰爭帶動捷克軍工業熱潮 出口連4年創新高…去年突破1744億

自俄烏戰爭爆發以來，捷克軍工產業迎來快速成長。捷克軍工產品出口額已連續第4年創下新高，2025年更突破1150億克朗（約新台幣1744億元）。同年，捷克國防部與軍工企業簽署的合約總額達1220億克朗，其中捷克本土企業占超過一半。

捷克電視台報導，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，捷克武器、彈藥及相關軍工產品的產量與出口量持續快速增加，出口額也連續4年刷新紀錄。2025年，捷克武器、彈藥、機械設備及相關技術出口額突破1150億克朗，遠高於2022年的337億克朗；若與2017年的151億克朗相比，7年間已增加逾6倍。

烏克蘭也是捷克軍工產品最大的出口市場。2025年，捷克近半數軍工產品出口至烏克蘭，占比達46%；其次為荷蘭，占10%，保加利亞9%，斯洛伐克7%。

不過，實際流向烏克蘭的捷克軍工產品比例可能更高，原因是部分彈藥並非直接出口至烏克蘭，而是先運往其他國家，再轉交烏克蘭，例如透過荷蘭等國。

在軍工採購方面，捷克國防部2025年與軍工企業簽署的合約總額達1220億克朗。其中，與捷克本土企業簽訂的合約超過9300份，總值690億克朗；與外國企業簽署的合約則達530億克朗，本土企業占整體合約金額逾半。

今年前8個月，捷克國防部與軍工企業簽署的合約金額約330億克朗，雖低於去年同期或全年規模，但本土企業在其中所占比重提高，金額已超過300億克朗。

捷克貿工部長哈夫里查克（Karel Havlíček）表示：「如果要向國防、核能或任何其他領域投資數千億克朗，捷克企業必須參與其中，這在過去並不總是如此。但同時我也明確聲明，這將通過透明方式進行招標，並以最低價格為導向。」

捷克眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）也強調，應優先支持捷克工業。「讓捷克的資金重新流回捷克的國家預算中。」

捷克軍工企業STV GROUP去年營收創歷史新高。STV GROUP表示，全球需求極為旺盛，並不局限於烏克蘭，公司產品有90%用於出口。

STV GROUP 財務總監馬胡特（Miloslav Mahut）表示：「供應捷克軍隊的潛力非常巨大，STV 集團已準備好供應從步兵彈藥、凱撒（Caesar）自走炮用的炮彈，到豹式（Leopard）戰車彈藥等全系列產品。」

捷克最大軍工集團CSG同樣將大部分產品外銷，出口比例超過95%。CSG發言人奇爾泰克（Andrej Čírtek）表示：「我們的大部分出口都是面向北約國家，烏克蘭所佔的比例相對下降，因為我們正在進行多元化布局，並希望在美國市場大幅擴展，包括陸上武器裝備領域。」

捷克國防部今年的預算為1550億克朗。根據財政部的提案，明年預算將達到1910億克朗，創下新高，捷克本地企業可望持續從中獲得巨大收益。

眾議院國防委員會主席弗萊克（Josef Flek）表示，對於實現國防與安全支出達到GDP的2%的目標感到欣慰。不過，弗萊克也說，「雖然金額大幅增加，但對於希望軍隊現代化來說，目前的資金絕對還不夠。」