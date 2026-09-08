陸控日晶片材料「二氯二氫矽」傾銷 徵討99.2%保證金

大陸商務部昨公布對原產於日本的進口二氯二氫矽反傾銷調查初步裁定，認定相關產品存在傾銷，大陸相關產業受到實質損害，宣布自九月八日起，進口相關產品時須依不同公司比率向海關提供百分之八十點八至百分之九十九點二的保證金。二氯二氫矽是半導體晶片製造中關鍵的特種材料。

中日關係自去年十一月日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」相關答辯以來，持續陷入僵局，近期雖有日本民間經貿團體及跨黨派議員代表團訪陸，惟北京堅持高市應收回相關言論，未獲日方回應，兩國關係依舊緊繃。

大陸商務部昨發布，該部今年一月七日決定對原產於日本的進口二氯二氫矽展開反傾銷調查，並針對是否存在傾銷及傾銷幅度、是否對大陸國內相關產業造成損害及損害程度，以及傾銷與損害間的因果關係進行調查。

初步裁定，原產於日本的進口二氯二氫矽存在傾銷，大陸國內二氯二氫矽產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害間存在因果關係。

大陸商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自九月八日起，進口業者在進口相關產品時，應依初裁確定的各公司保證金比率向大陸海關提供相應保證金。其中，信越化學工業株式會社保證金比率為百分之九十九點二，德納爾矽烷株式會社為百分之八十點八，其他日本公司則為百分之九十九點二。商務部並發布發言人問答稱，下一步將繼續依法調查，據結果作出最終裁決。

二氯二氫矽又稱二氯矽烷、二氯甲矽烷，英文簡稱ＤＣＳ，在常溫常壓下為無色易燃、有毒氣體。大陸商務部指，二氯二氫矽主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積，包括外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜及多晶矽膜等，可用於生產邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片及其他晶片，也可用於合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

這是北京對日本施壓的最新舉措，今年以來，大陸多次對日祭出軍民兩用物項出口管制與實體黑名單。今年一月六日，商務部發布「關於加強兩用物項對日本出口管制的公告」，隨後於今年二月和六月，分兩波將三菱造船、川崎重工等共約四十家日本國防與科技實體納入管控黑名單。

北京同時也收緊對日稀土及關鍵金屬出口，相關措施在今年上半年顯著升級。大陸海關大幅延長對日稀土及半導體關鍵稀有金屬的清關與審查作業，暫停向日本出口多種重稀土原料。