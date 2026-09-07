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歐元區第二季GDP上修至0.6% 愛爾蘭經濟季增10.2%

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導
歐盟統計局（Eurostat）今天公布修正數據，歐元區今年第二季經濟成長優於預期，國內生產毛額（GDP）季增率上修至0.6%，高於先前預估的0.4%。第一季GDP則呈現零成長。路透
歐盟統計局（Eurostat）今天公布修正數據，歐元區今年第二季經濟成長優於預期，國內生產毛額（GDP）季增率上修至0.6%，高於先前預估的0.4%。第一季GDP則呈現零成長。路透

歐盟統計局（Eurostat）今天公布修正數據，歐元區今年第二季經濟成長優於預期，國內生產毛額（GDP）季增率上修至0.6%，高於先前預估的0.4%。第一季GDP則呈現零成長。

法新社報導，這項數據的修正顯示，21國組成的歐元區（eurozone）似乎比外界原先擔心的更能承受伊朗戰事帶來的能源衝擊。

這次經濟數據上修主要是受惠於愛爾蘭第二季GDP大幅成長。愛爾蘭第二季GDP季增10.2%，遠高於7月預估的3.9%。

不過，愛爾蘭經濟數據大幅波動並非反映內在的經濟活動，主要是大型製藥公司、科技巨頭等跨國企業因愛爾蘭企業稅率較低，選擇將當地作為歐洲業務基地，進行會計操作所致。

歐洲最大經濟體德國第二季GDP季增率也上修，由原先估計的0.2%上調至0.3%。

不過，8月歐元區通膨率上升至3.3%，創3年新高，遠高於歐洲中央銀行（European Central Bank，ECB）設下的2%目標。

隨著中東地區戰事再起，推升能源成本，預期歐洲央行將於本週四舉行的利率會議中再次升息。

歐元區 愛爾蘭 GDP 歐盟

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