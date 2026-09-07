大型資料中心覓址難…科技公司看上阿根廷巴塔哥尼亞

阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）地區正吸引越來越多尋找興建大型資料中心地點的投資人目光。他們看上當地涼爽的氣溫、再生能源、頁岩氣以及廣袤的土地。

路透社報導，超大規模雲端服務商（hyperscaler）在全球競相興建伺服器農場，因反資料中心運動而遭遇阻礙，阿根廷處於初期階段的相關計畫，卻未受到太多公眾關注。

由於阿根廷尚未受到大型資料中心的影響，因此不像美國那樣出現反對伺服器農場的聲浪。

美國反對人士認為，資料中心會使當地電網吃緊、破壞環境並推升公用事業電費。支持人士則表示，這些設施對人工智慧（AI）熱潮至關重要，能帶來可觀的地方稅收，且可以變得更加永續。

巴塔哥尼亞地區位於南美洲南端，以崎嶇的山峰、沙漠景觀和巨大的冰川聞名。

阿根廷內烏肯省（Neuquen）位於巴塔哥尼亞地區，大型發電商潘帕能源（Pampa Energia）正在當地推動一項計畫，把資料中心設於該公司的洛馬德拉拉塔（Loma de la Lata）火力發電廠旁。

馬普切（Mapuche）原住民生活在該地區，過去曾與能源公司發生衝突。潘帕能源今年初收到有關潛在資料中心計畫的詢問後，開始研究這項先前未被披露的計畫。

一向飽受高通膨困擾的阿根廷，隨著總體經濟日趨穩定，開始受到外界的關注。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）2023年12月上任後，透過大型投資獎勵制度（RIGI）吸引大型石油業與礦業投資，同時加強與華府的關係。

總部位於德州的市場情報機構datacenter Hawk拉丁美洲副總裁薩斯（Steve Sasse）指出：「兩年前，根本沒有人會談論阿根廷。」

OpenAI去年10月宣布將與當地蘇爾能源（Sur Energy）合作，打造一座由潔淨能源供電的資料中心。今年7月，阿根廷電信管理局表示，該局計畫興建第2個光纖電纜登陸站，此舉對巴塔哥尼亞地區發展資料中心更有利。

阿根廷目前只有集中在布宜諾斯艾利斯的小型資料中心，落後於鄰近國家。

亞馬遜（Amazon.com）目前正在智利推動一項大型資料中心計畫，Alphabet旗下Google則在烏拉圭興建一座資料中心。今年5月，巴拉圭公布在台灣支持下的資料中心計畫。