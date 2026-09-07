英國捷豹汽車擬裁員4000人 拚降低726億元成本、提升競爭力

英國汽車製造商「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）今天宣布，未來2年將裁撤4000名全球員工，成為該公司設法降低成本和提升競爭力的一環。

路透社報導，在英格蘭中部設有生產基地的捷豹荒原路華表示，目標是省下17億英鎊（約新台幣726億元）成本，並將損益兩平點（BEP）朝30萬輛車的方向下修。這家車廠在全球僱用約4萬名員工，其中約3萬人在英國。

隸屬印度塔塔汽車（Tata Motors）的捷豹荒原路華證實裁員消息之際，英國財政大臣希利（John Healey）正在英格蘭中部都市科芬特里（Coventry）發表聚焦促進經濟成長的談話。

捷豹荒原路華也說，將於未來12個月將發表5款新產品，強調這些變革有助支持未來5年價值150億至180億英鎊的投資，聚焦電動化、數位科技、先進製造及提升顧客服務體驗。

英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）昨天說，他預計本週稍後與捷豹荒原路華執行長巴拉吉（PBBalaji）會面，討論媒體披露的裁員計畫。