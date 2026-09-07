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科技股率日韓股強漲 亞洲市場多收紅

中央社／ 香港7日綜合外電報導
美國4日公布遠超預期的非農就業新增人數後，市場焦點轉向本週稍晚出爐、可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）下週升息與否的通膨數據，今天科技股率日韓股大漲，亞股多收紅。圖為南韓外匯交易室。美聯社
美國4日公布遠超預期的非農就業新增人數後，市場焦點轉向本週稍晚出爐、可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）下週升息與否的通膨數據，今天科技股率日韓股大漲，亞股多收紅。圖為南韓外匯交易室。美聯社

美國4日公布遠超預期的非農就業新增人數後，市場焦點轉向本週稍晚出爐、可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）下週升息與否的通膨數據，今天科技股率日韓股大漲，亞股多收紅。

法新社報導，美國最新公布的非農就業數據，強化Fed在9月政策會議升息的市場預期，不過日本與韓國半導體類股今天依然大漲，率大盤指數走高。

美國與伊朗週末再傳互祭報復性空襲，帶動國際油價走高並加重通膨預期的上行壓力。

科技巨頭甲骨文（Oracle）將於美東時間10日盤後公布季報，投資人盼從中尋找有關AI熱潮展望的蛛絲馬跡。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天收漲4.61%或308.18點，成分股三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）分別勁揚5.68%和8.26%。

日股基準日經225指數上揚2.12%或1378.90點，成分股記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）、東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）漲幅介於4%至9%，日本科技巨頭軟銀集團（Soft Bank）更飆漲11.22%。

晶圓代工龍頭台積電率台北股市終場上揚1.67%，上海和雪梨股市也收高；香港、威靈頓及馬尼拉股市收低。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）認為：「市場表面上看似平靜，但綜合央行會議、美國通膨數據、甲骨文財報及中國科技股資金流等因素後，本週市場波動性可能明顯擴大。」

美國將於11日公布8月消費者物價指數（CPI），該報告被視為Fed下週決議升息與否的重要參考依據。

分析師哈達德（Elias Haddad）表示：「聯準會下週是否升息，取決於8月CPI數據。若數據火熱，9月升息幾乎成定局，美元走勢有望轉強。若數據降溫，Fed擁有較充分的理由維持利率不變。」

科技股 市場 Fed 亞股

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