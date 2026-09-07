AI技能很重要！科技重塑招募方式 瑞銀要求應徵者展現AI能力

瑞士銀行集團（UBS）將人工智慧（AI）能力視為招募條件，要求初階投資銀行職位的應徵者必須展現相關能力，此舉顯示科技正重塑部分歐洲大型銀行的畢業生招募方式。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，知情人士透露，瑞銀規定自明年起，有意加入其全球投資銀行與金融市場部門的畢業生及實習生，必須展現他們如何運用AI「提升成果與效率」。

這項新規使瑞銀成為首批明確要求，初階投資銀行從業人員必須具備AI素養的主要金融機構之一。

此舉凸顯除科技與數據相關工作外，AI技能也逐漸成為銀行業傳統職位的必備條件。銀行業者日益仰賴AI製作過去由初階員工負責的例行工作，例如財務分析、研究報告及準備客戶簡報。

知情人士指出，瑞銀將在畢業生培訓生與實習生的招募面試中加入AI「熟練度」問題，測試應徵者如何運用這項技術。

根據公司文件，西班牙國際銀行（Santander）也在旗下企業和投資銀行的部分畢業生計畫中，明確徵求「進階AI使用者」。

金融時報指出，隨著新技術持續進步，更多銀行業務得以自動化，但也引發對銀行業大規模裁員的擔憂。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師近期預估，隨著銀行採用AI技術、關閉更多分行，歐洲逾20萬個銀行職位未來5年恐面臨威脅。

部分高層主管也提醒，隨著AI接掌更多例行工作，銀行仍需確保初階員工能學到基本功。

瑞銀本身也持續探索AI的新應用方式，包括打造能向客戶進行影片簡報的分析師虛擬分身。瑞銀表示，這能讓員工專注處理更具生產力的工作。

知情人士也提到，公司近期刊登的其他新職缺也會要求應徵者具備AI能力。