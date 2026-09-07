12家台灣新創首度進軍IFA 與歐業者簽合作協議

全球大型科技展柏林消費性電子展（IFA）上週登場，12家台灣新創企業今年首度組團參展，聚焦人工智慧及創新科技應用，並與德國、愛沙尼亞及波蘭業者簽署多項協議，積極拓展歐洲市場。

今年台灣新創聚落「台灣新創園」首度帶領12家台灣新創企業參加IFA。參展團隊透過展會接觸投資人、專業買家及產業人士，尋求國際商機並擴大海外布局。

根據駐德代表處新聞稿，展會期間，多家台灣新創與歐洲企業達成合作。其中，「聲麥無限」分別與德國及愛沙尼亞業者簽署代理協議；「台灣圖靈鏈」則與德國Neuland AI及PolyCrypt簽署三方合作協議。

「帝濶智慧科技」也與波蘭MAB Robotics展開技術合作，顯示台灣新創除透過IFA尋找歐洲市場通路，也積極深化與歐洲產業的技術鏈結。

此次台灣新創參展活動由經濟部中小及新創企業署委請台北市電腦商業同業公會執行。

駐德代表谷瑞生4日參訪IFA，並出席台灣新創館開幕典禮。他致詞表示，台灣在AI等前瞻科技領域持續展現創新能量，新創團隊參與IFA不僅是展現台灣科技創新實力的重要機會，也有助深化台灣與德國等理念相近國家的經貿交流。

谷瑞生並以德國與台灣的英文縮寫「GT」（Germany Taiwan）為引，期許未來雙方「Get Together」，共同因應各項挑戰。

IFA是全球具代表性的消費性電子及家電展覽之一，長期吸引國際科技品牌、新創及產業人士參與。今年展會以「The future is now」為題，聚焦AI與未來科技、智慧與永續生活，以及零售與未來商務等趨勢。