日經亞洲：美國、大陸擬透過川習會討論AI安全議題

日經亞洲（Nikkei Asia）引述消息人士報導，美國準備在9月稍後登場的美中領袖峰會向中國拋出人工智慧（AI）安全相關議題，為這2大強權在科技領域競爭之際開啟對話機會。

消息人士指出，中國國家主席習近平預計9月24日訪美會晤美國總統川普（Donald Trump），屆時華府將與中方討論一系列AI相關議題，包含如何防範AI主導的網路攻擊。北京預料重提美方管制高階晶片輸中一事。

川習會登場前，AI已成為美中之間另一項重要議題。雙方討論過降低部分商品關稅，也有意延長貿易休戰，但在伊朗衝突和台灣議題上仍存歧見。

3名位消息人士告訴日經亞洲，幾位美國科技業高層敦促財政部長貝森特（Scott Bessent）主導美中AI對話。

其中1人指出，貝森特對於和中國就AI展開建設性談話感興趣。參與過美中貿易磋商的貝森特據悉也協助構思一項自律監管機構提案，旨在監督AI模型安全。

路透社4日報導，貝森特預計9月中旬與中方展開AI安全風險對話。美國財政部對此暫未回覆媒體置評請求。

據報導，包括頂尖AI實驗室和供應鏈業者在內的矽谷科技公司，正遊說川普政府在川習會與中國討論AI安全議題。雖然業界人士與高層訴求不盡相同，但普遍呼籲推動不同程度的雙邊交流。

前微軟首席研究長芒迪（Craig Mundie）提議美國與中國共同監測即時代理型AI行動，並建立防範網路攻擊的機制。據悉這項提議屬純屬芒迪個人意見，非受川普政府所託。芒迪暫未對此發表置評。

儘管有人提出這類建議，分析人士認為，要推動實質合作仍有重大阻礙。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員陳凱新（Kyle Chan，音譯）表示：「整體來看，我的期望很低，對於達成重大協議期望不高。美方想對中方提出很多負面議題，包括模型蒸餾，甚至討論限制或禁止美國境內使用中國模型。