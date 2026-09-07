義大利經長：GDP成長上看1% 美國仍是盟友首選

義大利總理梅洛尼剛寫下最長壽內閣紀錄，創造義國罕見穩定政局，經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）進一步樂觀預測今年義大利GDP成長率有望上看1%。不過他也警示歐洲經濟發展緩步，美國還是對應中國競爭的盟友首選。

喬捷堤6日在北義舉行的知名財經國際會議「安博思論壇」（Ambrosetti Forum）中表示，義國政府最初預期的GDP（國內生產毛額）成長率是0.6%，目前已實現了0.8%，「如果一切順利可能會接近1%」。

不過喬捷堤認為，義大利經濟韌性的最大挑戰不只是國內自身發展，更來自目前日益嚴峻的國際局勢。

他坦言，國際社會對於危機應對不力，目前建立政治或經濟聯盟變得愈來愈困難，他相信「即便面對關鍵原料和人工智慧領域競爭，與美國的聯盟仍至關重要：美國能與中國抗衡，歐洲卻完全缺席」。

喬捷堤說，進步是相對的，歐洲在數位歐元和支付系統取得了一些進展，但歐洲資本市場發展局面更困難，影響了生產力、經濟安全、融資能力。

喬捷堤談到「歐洲悖論」（European Paradox）問題，意指歐洲在科研方面的頂尖實力，無法有效轉化為創新產品或市場經濟效益。

他表示，歐洲大量儲蓄無法轉化為對歐洲的投資，最終往往流向美國，少數幾國正在研擬改革措施，但距離年底只剩下3個月，儲蓄和投資之間的差距仍十分明顯，「為什麼加拿大退休基金在義大利投資，而義大利人卻不投資呢？」

能源問題加劇局勢複雜性。喬捷堤說，義大利正在為烏克蘭和中東的兩場戰爭埋單，這兩場戰爭的成本都被放大了。他表示，義大利過去一直從俄羅斯購買天然氣和石油，如今卻飽受歐洲能源體系極易受到外部衝擊的影響。

義大利柴油價格已飆至每公升2.15歐元（約新台幣79元），台灣柴油每公升約29.3元。喬捷堤指出，柴油價格與其說是取決於布倫特原油價格（Brent），不如說是取決於煉油能力，烏克蘭摧毀了俄羅斯煉油總產能40%，這些都連帶衝擊了歐洲經濟的發展。

義大利力拚將公共財政赤字率降低到3%以下，以期在明年脫離歐盟的「過度赤字程序」（EDP），下次評估時間點是9月22日。被歐盟列入EDP的國家會降低信用評級，遭管制財政支出，因此喬捷堤認為對義大利來說，目前政府預算編列要以脫離EDP為優先目標。

義大利預算法案重心還包括留住年輕人。喬捷堤強調，義大利每年流失約30萬人口，對GDP和生產力造成嚴重衝擊，「人口沙漠正在逼近」，因此預算法案必須關注年輕人，在薪資問題上，政府將透過財政和社會保障措施介入，但也要求企業盡一份心力，「提高人才薪資應被視為一種投資」。

另一重點是人工智慧。喬捷堤解釋，政府將推行超低利率貸款，為AI技術投資提供更大穩定性，人工智慧不僅對生產力至關重要，而且「關乎國家安全和技術主權」，因此需要制定一項與歐洲戰略相符的國家戰略。