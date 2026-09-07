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美國股市和債市今休市…因為要慶祝這節日 明恢復正常交易
美國股市和債市今（7）日將因勞工節（勞動節）休市，並於8日恢復正常交易。
根據美國勞工部，勞工節是為了慶祝「美國勞工在社會和經濟方面的成就與貢獻」，並起源於19世紀後期，當時的勞權人士爭取聯邦假日來「表揚勞工為美國富強、繁榮和福祉所做的貢獻」。
美國勞工節首次慶祝是在1882年，並僅限於紐約市，直到1894年才由時任總統克里夫蘭簽署制定為聯邦假日，並定在每年9月的第一個星期一。
勞工節休市後，美國華爾街將一路照常運作到11月下旬。下次股市休市將會是11月26日星期四，因慶祝感恩節。
其他歐美市場只有加拿大7日也為了慶祝加拿大的勞動節而休市，包括英國在內的歐洲市場都照常開市。
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