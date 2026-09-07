阿聯酋航空推全球首款電動豪華經濟艙座椅 全高隔板自由升降

阿聯酋航空宣布推出全球首款電動豪華經濟艙座椅，每個座位間皆配備可調式全高隱私隔板。此款全新座椅將率先搭載於最新交付的空中巴士A350客機，結合業界領先的創新技術與更舒適的乘坐體驗，讓旅客享有更自在的個人空間。

阿聯酋航空A350豪華經濟艙採寬敞的2-3-2座椅配置，全艙僅設28席。全新座椅展現阿聯酋航空持續投資、提升旅客體驗的最新成果。電動隱私隔板可升至與椅背同高，為全球豪華經濟艙首見的創新設計。阿聯酋航空豪華經濟艙座椅寬達20吋，A350座位間距更達39吋；座椅後仰時可形成如搖籃般的角度，且不會影響後排空間，讓旅客能在飛行途中舒適入睡、自在放鬆。

阿聯酋航空亦首度在豪華經濟艙導入無線充電功能，旅客可輕鬆地於飛行全程為相容裝置充電。每個座位另配備USB-C充電孔，以及配有手機架的實用餐桌，無論用餐或享受娛樂內容時，旅客的個人裝置都能化身為第二個螢幕使用。

阿聯酋航空表示，全新座椅延續阿聯酋航空屢獲殊榮的豪華經濟艙體驗，從起飛到降落，每項細節皆經精心設計，全面提升旅程質感。旅客可享有比照商務艙的用餐體驗，由阿聯酋航空主廚以當地特色為靈感、匠心烹製的精緻佳餚，並以英國Royal Doulton精緻瓷器盛裝，搭配亞麻餐巾與Robert Welch不鏽鋼餐具。餐點另佐以精選頂級飲品，包括僅於阿聯酋航空全球豪華經濟艙供應的澳洲頂級氣泡酒Chandon Vintage Brut 2021。

阿聯酋航空豪華經濟艙旅客可品酩多款廣受讚譽的精選美酒。自9月起，搭乘特定航線的旅客可品飲Chablis Premier Cru Jean-Marc Brocard 2024，感受布根地頂尖夏多內酒莊所展現的純淨風味與精準礦物質感；亦可選擇La Parde de Haut-Bailly 2014，品味來自波爾多備受推崇的佩薩克-雷奧良產區精心呈現的細緻優雅。10月起，阿聯酋航空更將首度供應英格蘭氣泡酒Wiston Estate Brut NV，並於英國航線豪華經濟艙獨家提供。這些嚴選佳釀體現出阿聯酋航空對打造卓越佳釀體驗的用心。自2006年以來，阿聯酋航空已投資超過10億美元打造其酒藏系列。

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