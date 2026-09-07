英國碳關稅2027年上路 15個海外碳價機制可扣抵

英國將推出自家「碳邊境調整機制」。為避免業者被雙重課稅，英國稅務暨海關部發布最新指南與首波合格名單，明訂海外商品若已在當地繳納碳費或碳稅，銷往英國時可扣抵。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，英國「碳邊境調整機制」（CBAM，俗稱碳關稅）預計2027年元旦上路，初步涵蓋鋼鐵、鋁、水泥、肥料與氫能等高碳排產品，讓相關進口商品承擔與英國本土製造商相當的碳排成本，避免低價高碳產品的引進造成不公平競爭。

英國稅務暨海關部（HMRC）公布15個認可的機制，涵蓋各地的碳市場與碳稅機制，其中最關鍵者莫過於歐盟的碳排放交易系統（EU ETS），有助英歐的碳邊境機制能接軌並維繫英歐貿易順暢。

其他納入名單者還包括中國、澳洲、日本、南韓與紐西蘭等主要經貿夥伴。英國政府也強調，這份清單並非最終版本，未來評估其他地區的制度後，名單還會陸續擴充。

值得注意的是，高碳排產品銷英的碳關稅減免並非「全額直接扣抵」，而是以廠商先前「實際繳多少錢」來計算。例如若原產國政府發放免費碳排配額，這部分屆時產品進入英國時將不得申請折抵；若當地政府有碳稅補貼或退稅措施，折抵金額也必須相應扣除。

專家解釋，簡單而言英國這次等於認可15個國家地區的碳定價機制，可用來折抵英國的碳關稅，讓進口商在原產國已付過類似碳稅後，到英國就不用再付一次。

由於歐盟已從今年1月開始生效自家的碳關稅，因此英國認可歐盟ETS，攸關雙邊貿易衝擊程度。

但英國的作法不是原產地有付碳稅就能全額抵扣，若產品是靠原產地政府免費發放的碳抵換額度，進英國時就不能扣抵；產品在原產地若拿到退稅，可抵的金額也要扣掉，此外進口商得保留相關紀錄，要自證「真有付碳稅」。