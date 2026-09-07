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晶片股、外資雙助攻 韓元衝近兩年最高 升值太快反成政府隱憂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來最高。美聯社
韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來最高。美聯社

韓元周一升至近兩年最高價位 ，半導體股大漲，加上外資持續買進南韓股市，為韓元提供支撐。

韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來最高。衡量漲勢動能的相對強弱指數（RSI）也升至2013年以來最高，凸顯韓元近日升勢之快。南韓Kospi指數周一收盤大漲4.4%。

南韓股市周一由三星電子和SK海力士等晶片股領漲。交易所資料顯示，外資買超Kospi成分股逾1.8兆韓元（約13億美元），連續三個交易日買超。外資持續湧入韓股，可望進一步支撐韓元，但如此快速的升勢恐怕難以持久。

紐約梅隆銀行資深策略師余修遠（Geoffrey Yu）指出，韓元今年來已升值約6%，漲勢看來愈來愈過頭，可能促使南韓資產管理業者解除海外資產避險部位，或使散戶再度增加海外股票投資。

韓元午後漲幅縮小至0.4%。韓聯社旗下Yonhap Infomax報導，南韓國民年金公團（NPS）已停止外匯避險，重新買進美元。彭博資訊詢問時，國民年金公團不予置評。

新韓銀行經濟學家Paik Seokhyun表示，近幾周市場已累積大量做多韓元部位，因此這項消息被解讀為南韓當局可能開始對韓元升值速度感到不安，引發空頭回補美元。

韓元 外資 晶片

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