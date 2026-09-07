憂中國殖民供應鏈 歐盟產業示警30萬個工作恐不保

歐洲金屬協會警告，除非布魯塞爾阻止中國零組件製造商對產業的「殖民」，否則歐洲製造業失業人數將迅速攀升，到年底可能流失30萬個工廠職缺，協會計劃明天舉行抬棺抗議。

英國「衛報」（The Guardian）報導，歐洲金屬協會（Eurometal）預測，由於中國競爭力不斷擴大，2026年剩餘時間內，製造業將減少30萬個職缺。目前中國與歐洲聯盟（EU）的每日貿易順差已創下10億歐元新高。

歐洲金屬協會明天將對布魯塞爾決策者表達他們的疑慮，在歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）總部周圍舉行遊行，並使用10具象徵性的棺材進行抗議，上頭將標示「歐盟競爭力」、「工業就業機會」與「歐洲工廠」等字樣。

歐洲製造商擔憂，隨著中國透過銷售零組件嵌入供應鏈，歐盟執委會沒有完全意識到產業遭蠶食的情況。

歐洲金屬協會主席朱里雅斯（Alexander Julius）告訴「衛報」：「中國毫不掩飾他們的做法。這早寫在他們的5年計畫中。」

他說：「中國不想只當原物料供應國，它想成為成品供應國。他們希望進入關鍵產品供應鏈，因為他們知道一旦控制供應鏈，就掌握了完整的價值鏈。」他希望歐盟執委會能充分了解中國出口對零組件層面的影響，包括用於9成製造業的金屬與化學品。

歐盟已對電動車採取行動，於2024年對中國進口品加徵關稅，並於6月提高外國鋼鐵進口關稅。歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）也表示，歐盟對中國每年3600億歐元的進出口失衡「無法持續下去」，雙方並同意展開為期3個月、於10月結束的會談，試圖避免貿易戰開打。

朱里雅斯說：「看看像德國這樣的地方，工業界的失業人數持續增加。媒體、政治人物都看得到這些後果，但卻沒有追查造成這一切的病毒根源。他們沒有探究為什麼發生這樣的情況，或者詢問為什麼企業不是搬遷到中國就是印度，或者就直接倒閉。」

允許這個「病毒」蔓延的條件之一，是對鋼鐵進口實施的關稅，以及對這些高耗能產業徵收的碳排放稅，導致歐洲金屬製造商承擔的成本不斷攀升。

朱里雅斯補充指出，在中國製造的零組件無需承擔這些稅費，他補充說，人民幣匯率遭到低估，也讓歐洲企業與中國對手競爭變得更困難。

他說，無論布魯塞爾發表了哪些政治言論，公司都必須滿足股東的需求，並將繼續從中國採購。

歐洲金屬協會在抗議活動前夕表示：「當製造業離開歐洲，歐洲失去的不只有生產，還包括投資、技術與長期經濟韌性。」

歐盟執委會6月發布的分析預測，受到能源成本高昂與全球競爭影響，潛在的失業人數可能超過100萬人，其中包括德國車廠福斯汽車集團（Volkswagen）上週證實的將裁減10萬個職缺。

中國多次指控歐洲採取保護主義。新華社今年稍早報導，中國威脅「如果歐盟進一步針對中國企業或產品，將採取堅決反制措施」。自那之後，歐盟與中國同意休兵3個月。