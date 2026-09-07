戰事擾亂煉油與油輪運輸 船用燃料油供應恐陷短缺

由於全球多地的戰事擾亂原油加工與油輪運輸，且煉油業者優先生產柴油等高利潤產品，導致船舶及發電廠使用的燃料油供應吃緊，第3季恐將面臨短缺。

路透社報導，儘管近幾個月原油價格並未大幅飆升，但由於俄羅斯和中東煉油廠遭到攻擊，加上船舶交通受限、運輸受阻，成品油價格已大幅上漲。中國也降低煉油產能並減少出口，以避免消耗庫存。

供應吃緊恐進一步推升運輸及發電業者的成本，而戰事已對這些業者造成影響。船用燃料成本上升，也可能進一步推升航運費率。

船訊追蹤機構Kpler的資料顯示，亞洲將受到最嚴重衝擊，因為亞洲高度依賴來自波灣地區、受到伊朗戰爭干擾的油品供應。在全球最大船用燃料供應樞紐新加坡，每日近100萬桶的需求中逾半需仰賴進口。能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）也抱持類似看法。

能源面向公司（Energy Aspects）預測，第3季燃料油供應缺口將達每日21.8萬桶。這是該公司自2025年第3季以來首次預測供應短缺，當時的缺口僅為每日6000桶。

睿諮得能源分析師帕諾皮歐（Valerie Panopio）告訴路透社：「由於中東地區的供應中斷持續，我們預期第3季燃料油供應仍將嚴重吃緊。」

除了燃料油，汽油、柴油及航空燃油等煉製油品的供應也難以跟上需求。美國柴油價格4日創下歷史新高，原因是美伊衝突再起，加上烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施，進一步擾亂市場供應。

由於其他油品能創造更高利潤，煉油業者優先生產這些產品，也使燃料油受到更大衝擊。

能源面向公司分析師胡安（Royston Huan）表示，「汽油和柴油庫存都降至歷史低點，將促使全球煉油業者提高二次煉製裝置的運轉率，使用更多燃料油作為原料，進而使燃料油供應更加吃緊。」

8月27日，阿姆斯特丹—鹿特丹—安特衛普（Amsterdam-Rotterdam-Antwerp）石油產品樞紐的獨立汽油庫存降至近5年來最低。截至8月28日當週，美國東岸包括柴油在內的餾分油（distillate）庫存也降至歷史新低。

燃料油的庫存水準及價格已反映出供應壓力。

路透彙整數據顯示，新加坡、阿姆斯特丹—鹿特丹—安特衛普及富查伊哈（Fujairah）全球三大樞紐的燃料油庫存，已較近3年的每季平均值低約30%。

根據船用燃料價格平台ZeroNorth數據，截至9月1日，主要船用燃料「超低硫燃料油」（VLSFO）在新加坡的價格自伊朗戰爭爆發以來已上漲76%，升至每公噸略低於825美元，折合每桶130美元，遠高於同期指標布倫特原油（Brent）40%的漲幅。