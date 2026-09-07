快訊

美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水最危險一步曝光

台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

注意！幫爸媽綁定LINE求方便…少做1動作「害自己帳號被刪除」

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果CEO特納斯迎上任第一戰：他賣得動6萬多元的iPhone折疊機嗎？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果執行長特納斯即將推出要價逾6萬元的首款iPhone折疊機。路透
蘋果執行長特納斯即將推出要價逾6萬元的首款iPhone折疊機。路透

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）周三將主持上任後首場新品發表會，端出蘋果研發超過八年的首款折疊機。他接掌全球市值第二大公司僅兩周，便迎來第一場大考。

金融時報報導，市場關注的不只是蘋果能否消除折痕，更大的問題是，消費者肯不肯為這款折疊機付出逾2,000美元（約新台幣6.3萬元），這是iPhone問世近20年來首次突破這道價格門檻。其他機型也可能同步漲價。

記憶體等零組件漲價，蘋果為守住毛利率，今年已調高Mac和iPad價格，還可能將iPhone 18基本款延至明年春季推出，秋季優先主打高價的Pro系列與折疊機。

在蘋果加入戰場之前，折疊機一直是小眾產品，目前只占全球智慧手機銷量的2%左右。三星2019年率先發表折疊機，初期產品雖然吸睛卻伴隨不少技術問題，折疊機始終未能打入主流。。

隨著折痕淡化、螢幕耐用度提高、製造成本下降，蘋果如今才加入戰局，再度採取讓對手先承擔新品初期風險、自己再推出成熟版本的策略。

Jefferies分析師Edison Lee表示，iPhone需求如今趨於飽和，特納斯必須以新的手機造型刺激換機，不能守著現有設計，期待消費者支付更高的價格。

果上次在疫情後、於歐洲大幅調高iPhone售價，銷量幾乎立即下滑；不過，這次，分析師普遍看好其首款折疊機的銷售。IDC預估首年出貨量將超過1,000萬支，2027年可拿下全球折疊手機40%市占。

巴隆周刊報導，Rothschild & Co Redburn則估計，分析師Timm Schulze-Melander預估，蘋果2027年度可賣出約1,400萬支折疊機，對傳統iPhone銷量的排擠效應約2%。

但Investopedia引述Jefferies指出，高昂售價恐使iPhone折疊機停留在小眾市場，難以成為帶動整體iPhone銷量的主力產品。

特納斯 蘋果 iPhone

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果新執行長特納斯迎新品處女秀 本周發表下世代手機、手表

庫克揮別蘋果 交棒特納斯

蘋果進入特納斯時代 庫克交棒卻不退場

蘋果新CEO年薪逾18億元

相關新聞

蘋果CEO特納斯迎上任第一戰：他賣得動6萬多元的iPhone折疊機嗎？

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）周三將主持上任後首場新品發表會，端出蘋果研發超過八年的首款折疊機。他接掌全球市值第二大公司僅兩周，便迎來第一場大考。

日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

日本力挺日圓的手段正從大舉干預匯市轉向升息。東京上月砸下創紀錄的15.4兆日圓（約986億美元）阻貶日圓，可能已出售大量美國公債籌措資金，外匯存底也創下歷來最大單月降幅。如今就連高市早苗政府內原本反對升息的經濟顧問也改口預測9月升息，市場幾乎完全押注日本銀行本月升息，外匯交易員也開始轉而看多日圓。

亞馬遜Prime Air貨機墜毀邁阿密 至少5死5傷

美國地方官員表示，亞馬遜（Amazon）旗下Prime Air一架貨機今天在降落於邁阿密國際機場（Miami Inter...

馬斯克喊「AI會破解」再槓西洋棋網站 諷對手是實習生遭打臉

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日又和西洋棋網站Chess.com隔空交火，而且這場爭論其實並非第一次。雙方早在2022年就曾因馬斯克對西洋棋的看法交鋒，如今因「AI未來能不能完全解出西洋棋」再度槓上，從棋局複雜度一路討論到宇宙中的原子數，最後更歪樓成「實習生 vs. 全職員工」的鬥嘴戲碼。

AI熱潮也帶旺債市！外資39億美元湧入馬來西亞債券 創新高

馬來西亞債券8月吸引創紀錄資金流入，主因是市場看好AI熱潮將帶動這個東南亞國家的經濟。AI帶來的利多，已從資料中心投資擴散至債券與匯市。

高盛上看油價120美元 少買四成的大陸將繼續發揮穩定作用

高盛指出，如果中東船運遇襲情況加劇，油價最高可能漲至每桶120美元，並建議投資人布局天然氣和柴油，以掌握能源價格上漲的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。