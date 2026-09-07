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中東衝突加劇通膨 歐洲央行預計本週再度升息

中央社／ 法蘭克福6日綜合外電報導

由於中東衝突再起推高能源成本，增加通膨升溫壓力，市場預期歐洲央行本週將再度升息。

法新社報導，美伊戰爭近幾天爆發數週以來最激烈的衝突，導致油價飆升，並使能源運輸短期內恢復正常行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的希望變得渺茫。

高度仰賴能源進口的歐元區21國，8月通膨率升至3.3%，創下3年來新高，遠高於歐洲央行設定的2%目標。

隨著外界對物價恐螺旋式飆漲的疑慮加劇，歐洲央行預計將在10日的會議上，祭出今年來第2次升息舉措。

凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）表示：「歐洲央行管理委員會幾乎確定會將存款利率從2.25%調升至2.5%。」

歐洲央行為抑制飆升的物價，6月宣布自2023年以來首次升息，但上次於7月召開會議時則暫停升息，以觀察這場衝突將如何發展。

但由於伊朗與美國目前似乎陷入僵局，歐洲央行執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）與內格爾（JoachimNagel）近日釋出訊號，決策官員將恢復升息。

央行 通膨 中東

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