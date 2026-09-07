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記憶體榮景被低估！高盛慕天輝不改口 韓股能大漲近80% 上看12,000點
儘管南韓綜合股價指數（Kospi）已自6月歷史高點回跌27%，高盛亞太股票策略主管慕天輝（Timothy Moe）仍堅持他提出的12,000點目標，意味還有將近80%的上漲空間。他認為，市場嚴重低估AI熱潮能為南韓記憶體晶片業帶來多久的獲利動能，韓股後市還大有可為。
高盛三個月前高唱12,000點目標，當時就是市場最樂觀的預測之一。慕天輝接受彭博訪問時指出，維持這項看法的依據是南韓企業將能繳出預期獲利。
Kospi目前的預估本益比為5.3倍，大約是過去七年平均的一半，慕天輝則以7.5倍來推算目標點位。他說，只要南韓企業獲利達標，12,000點「就不像表面看起來的那麼瘋狂了」。
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