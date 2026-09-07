日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

日本力挺日圓的手段正從大舉干預匯市轉向升息。東京上月砸下創紀錄的15.4兆日圓（約986億美元）阻貶日圓，可能已出售大量美國公債籌措資金，外匯存底也創下歷來最大單月降幅。如今就連高市早苗政府內原本反對升息的經濟顧問也改口預測9月升息，市場幾乎完全押注日本銀行本月升息，外匯交易員也開始轉而看多日圓。

日本財務省周一公布，8月底外匯存底降至1.208兆美元，較7月底的1.287兆美元銳減796億美元，減幅6.18%，金額和減幅均創歷來最大紀錄。其中，持有的海外證券較前月銳減878億美元，規模接近近日干預匯市的金額。財務省官員證實，匯市干預是海外證券減少的原因之一。市場估計，日本外匯存底約七成投資於美國公債，因此研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

日本7月30日至8月26日共動用15.4兆日圓買進日圓、賣出美元，創單月最高紀錄，其中部分行動由美國共同參與。這波干預一度把日圓從40年低點、每美元逼近164日圓，拉升至155.20日圓附近。日圓兌美元周一變動不大報156.21日圓。

不過，日本若繼續拋售美債救日圓，可能和華府穩定美債市場的努力背道而馳。貝森特近來愈來愈關切美債市場穩定，並宣布至11月4日止把長天期美債回購規模提高一倍。分析師警告，日本若再出售美債籌措干預資金，可能招致美方壓力。

美國另一方面卻又催促日本以升息遏止日圓貶勢。貝森特上周呼籲日本提高利率，支持採取「果斷」的貨幣政策措施；日本銀行總裁植田和男也表示，9月會議將討論升息，重點是通膨風險是否升高。

市場目前幾乎完全反映日本銀行9月17至18日升息1碼至1.25%的可能性。更值得注意的是，向來反對日本銀行升息的高市政府經濟顧問會田卓司，也把原先預估2027年1月升息的時間提前至今年9月，並預測明年1月前可能再升一次，顯示高市政府內部對進一步升息的阻力正在減弱。

政策風向轉變也使外匯交易員對日圓轉趨樂觀。日圓對歐元、瑞士法郎和英鎊已率先走強，市場認為漲勢可能進一步延伸至美元；投資人甚至期待日本銀行9月升息能以9比0全票通過，並保留10月再次升息的可能性。

若仍須大舉干預，日本還可利用Fed的FIMA附買回機制，以美債換取美元資金，不必直接拋售美債，每天最多可取得600億美元。不過，日本至今未曾動用這項機制。