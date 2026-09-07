馬斯克喊「AI會破解」再槓西洋棋網站 諷對手是實習生遭打臉

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日和西洋棋網站Chess.com隔空交火，而且這場爭論其實並非第一次。雙方早在2022年曾就馬斯克對西洋棋的看法交鋒，如今再度因「AI未來能不能完全解出西洋棋」槓上，從棋局複雜度一路討論到宇宙中的原子數，最後更歪樓成「實習生 vs. 全職員工」的鬥嘴戲碼。

4年前就曾交鋒 馬斯克再喊「西洋棋終將被解出」

這場新一輪論戰起於馬斯克9月3日在X上的一則貼文。他表示，西洋棋中真正稱不上「蠢到極點」的走法其實非常少，並預言「西洋棋終有一天會被完全解出」。

Chess.com隨即在留言區回應，先以一句「Skill issue」（技術問題）反嗆，展開隔空交鋒。這也讓外界想起雙方在2022年的舊恩怨，當時馬斯克曾形容西洋棋過於簡單，Chess.com更曾撰寫一篇長文「為什麼馬斯克不下西洋棋——而且也玩不來」（Why Elon Musk Doesn't — And Can't — Play Chess）反駁他的說法，雙方因此留下不少火藥味。

這次馬斯克則進一步表示，西洋棋對人類而言很難，但對電腦卻容易得多，未來終究會像跳棋一樣被AI「完全解出」。他認為，即使到了那一天，人類仍然可以繼續享受西洋棋，畢竟許多遊戲與運動早已存在「機器遠勝人類」的情況。

「棋局比宇宙原子還多」 雙方其實談的是不同東西

Chess.com接著搬出更驚人的數字反擊，指出西洋棋可能產生的完整對局數量，比可觀測宇宙中的原子還要多，如果想真正解出西洋棋，就得處理這些龐大的可能性，最後還補上一句：「祝你好運。」

馬斯克則認為Chess.com搞錯了，指出如果討論的是所有合法的西洋棋「局面」，數量其實比宇宙中的原子少約40個數量級。

但這場數字攻防其實存在一個關鍵差異：Chess.com談的是可能出現的「完整對局」數量，馬斯克則是在談所有合法的「棋局局面」，兩者並非同一個統計概念。因此，雙方並不完全是在針對同一個數字爭論。

馬斯克隨後仍強調，未來的人工超級智慧可能找到人類難以理解的方法，進一步解決、壓縮這些龐大的棋局資訊。

馬斯克嗆「隨機實習生」 對方秒回：我是全職員工

原本關於AI與西洋棋的技術討論，最後卻意外歪樓。在連續交鋒一段時間後，馬斯克忍不住發文表示：「我竟然在這裡和某個西洋棋網站的隨機實習生爭論。」沒想到 Chess.com管理官方帳號的員工立即回應：「我是全職員工。」

馬斯克最後以一個嘆氣符號回覆，讓這場從AI、棋局複雜度一路談到宇宙原子數的論戰，最終變成一場意外的「身分確認」。

馬斯克與Chess.com本次交鋒，西洋棋網站正宣告勝利。Chess.com沒有放過這個機會，持續以帶有玩笑意味的方式回應馬斯克。據外媒報導，Chess.com發言人後來表示，「輸給一個所謂的實習生肯定讓這位億萬富翁非常沮喪。」