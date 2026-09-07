俄黃金突破西方制裁 經香港大量流入中國

隨著俄羅斯受西方國家制裁，今年俄羅斯運往香港的黃金急劇攀升，使香港成為黃金的主要交易中心。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這項轉變正值各大亞洲樞紐爭奪更多全球黃金貿易控制權之際，過往全球黃金貿易一直以倫敦、紐約與杜拜為中心。

香港貿易數據顯示，今年前7個月從俄羅斯進口的黃金接近100公噸，創下歷史新高，幾乎是2025年同期進口量的3倍。

倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師沙哈（DebajitSaha）說：「自俄烏衝突爆發後，倫敦對俄羅斯黃金關閉市場大門，自此俄羅斯黃金生產商日益將出口轉向東方市場。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國與英國對俄羅斯黃金實施制裁以來，俄羅斯出口至香港的黃金持續增加，主因香港與中國並未實施這類限制。

在此同時，包括法國和荷蘭在內，全球愈來愈多央行開始將存放在倫敦和紐約的黃金運回國內。

中國是全球最大黃金生產國與消費國，香港也一直將自身定位為重要的黃金交易中心。香港於7月開始試行新的黃金結算系統。

英國地緣政治顧問公司Gatehouse顧問史比瓦克（Vita Spivak）表示，香港在促進俄羅斯黃金流入中國的過程中，體現了「俄中經濟關係下的產物」。在此模式下，莫斯科向北京出售資源，以換取經濟支持。

自2022年初以來，香港各類機構已購買價值約2760億港元（新台幣1.13兆元）的俄羅斯黃金。

流入香港的大部分黃金最終都會運往中國。過去兩年來，香港占中國黃金總進口量的比重已大幅上升。

倫敦證券交易所集團分析師沙哈表示，由於中國對黃金進口設有配額限制，中國買家經常會在沒有進口限制的香港採購並囤積黃金。

中東衝突正進一步強化香港作為俄羅斯黃金結算中心的角色，部分原因是杜拜的物流運輸受到干擾。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員馬克（Jeremy Mark）表示，香港協助中國與俄國之間黃金貿易，與「強化香港作為具中國特色區域金融中心」的持續性努力方向一致。

他說：「香港數代以來一直是黃金交易中心，而這套『基礎設施』可以為中國所用，發揮優勢。」