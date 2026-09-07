快訊

蔣經國日記／蝙蝠中隊英魂33年後返家 還原祕密任務

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗快撐不住了？汽油漲價揭困境 荷莫茲王牌威力減弱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗宣布9月8日起調高汽油價格，針對每月用量超過110公升的高用量用戶。示意圖。路透
伊朗宣布9月8日起調高汽油價格，針對每月用量超過110公升的高用量用戶。示意圖。路透

伊朗政府宣布，自9月8日起，針對每月用量超過110公升的高用量用戶調高汽油價格。

民眾每月用油超過110公升後，超額部分每公升將漲至10萬伊朗里亞爾。這項措施只影響重度用油者，卻凸顯出戰爭、美國海上封鎖及經濟制裁正加重伊朗壓力。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，民眾每月仍可按補貼價格購買110公升汽油。前60公升每公升1.5萬里亞爾，接下來50公升每公升3萬里亞爾；超過110公升後，才適用每公升10萬里亞爾的新價格，按自由市場匯率換算約為4美分。

這次漲價呈現伊朗的困境，儘管當地汽油價格仍是全球最低地區之一，但伊朗政府擔心引爆抗議，先前延後漲價。

漲價曾引爆全國示威

2019年，伊朗突然調高汽油價格並實施配給，隨即爆發遍及全國各地的大規模示威。

去年12月，伊朗新增第三級油價，民眾每月用量超過160公升後，超額部分每公升5萬里亞爾，這次把高用量的門檻降至110公升，且超額部分漲至每公升10萬里亞爾。

此際正值美國以「前所未見的經濟攻勢」對伊朗施壓，試圖達成軍事手段未能實現的目標。華府與區域國家認為，持續升高的經濟壓力將迫使德黑蘭允許船隻自由通過荷莫茲海峽。

全球約五分之一的石油與液化天然氣供應經由這條水道運輸。伊朗長期以來都將控制海峽視為與美國交涉的重要籌碼。

荷莫茲王牌效力減弱

但伊朗分析師阿齊茲（Arash Azizi）指出，伊朗無法完全封鎖荷莫茲海峽。替代的能源供應持續流入市場，其他國家也已逐漸適應並作出調整，這暴露出伊朗對區域及全球造成經濟痛苦的能力有限。相較之下，美國的海上封鎖確實重創伊朗。

根據三名伊朗消息人士，美國的施壓行動正變得愈來愈難以承受。伊朗取得外匯、進口商品及連結全球金融網路的能力大幅受限，燃料與小麥等重要進口物資短缺也日益令人擔憂。

伊朗領導階層尤其擔心，物價飆升、貿易轉弱及家庭收入承壓，可能重新點燃全國性動亂。

革命衛隊可能選擇硬撐

不過，經濟受創不代表伊朗一定會讓步。前美國談判代表羅斯（Dennis Ross）警告，華府可能把伊朗的經濟困境視為戰略成功的證據，但現實比這複雜許多。伊朗革命衛隊可能認為，伊朗能夠承受經濟痛苦，靠耐力熬過壓力，而不是選擇妥協。

英國皇家聯合軍事研究所高級研究員歐茲切利克（Burcu Ozcelik）也表示，經濟壓力確實提高國內爆發抗議的風險，但戰時心態目前仍深刻影響伊朗民眾。

外國軍事介入、平民傷亡，以及與美國主導秩序對抗的感受，仍支撐部分民眾基於愛國心支持或容忍伊朗政府。

收費方式可能是談判突破口

區域消息人士透露，第三方仍在斡旋，與伊朗討論新的解決方案。突破口可能在荷莫茲海峽通行費爭議。伊朗可放棄徵收一般通行費，但保留針對合法航行、安全或環境服務收費的權利，這可讓雙方各自宣稱獲勝。

如果能宣布荷莫茲海峽重新開放，羅斯認為美國總統川普會接受協議。

伊朗調漲高用量汽油價格之際，美國海上封鎖與制裁正加重其經濟壓力，專家指出荷莫茲海峽籌碼逐漸減弱。路透
伊朗調漲高用量汽油價格之際，美國海上封鎖與制裁正加重其經濟壓力，專家指出荷莫茲海峽籌碼逐漸減弱。路透

伊朗 荷莫茲 汽油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層人士認了：愈來愈難承受

美伊油輪互轟！伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元

美經濟孤立行動見效 伊抱怨：愈來愈窮

美軍襲3油輪反擊伊朗飛彈攻勢 荷莫茲控制權爭奪升級

相關新聞

全球股市面臨三大逆風 專家：投資人宜採取守勢因應

彭博資訊分析，全球股市9月上漲動能遭遇的逆風增強，挑戰包括長債殖利率上漲、美國聯準會（Fed）9月升息風險未消除，以及美國與伊朗爆發新一輪衝突，致使國際油價居高不下。專家建議客戶，近期應採取守勢。

伊朗快撐不住了？汽油漲價揭困境 荷莫茲王牌威力減弱

伊朗政府宣布，自9月8日起，針對每月用量超過110公升的高用量用戶調高汽油價格。

影／亞馬遜貨機衝出跑道！撞多車釀5死 機鼻觸地竄濃煙畫面曝

CNN報導，美國電商巨頭亞馬遜一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，撞上多輛汽車後起火，現場冒出濃厚黑煙，至少造成5人死亡。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美伊周末互襲油輪，伊朗又宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，市場憂心全球能源運輸持續受阻，國際油價周一走高，布蘭特原油一度上漲0.8%，逼近每桶97美元。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

亞馬遜Prime Air貨機墜毀邁阿密 至少5死5傷

美國地方官員表示，亞馬遜（Amazon）旗下Prime Air一架貨機今天在降落於邁阿密國際機場（Miami Inter...

黃仁勳看Astra：AGI已經到來 下一步40萬顆GPU上線

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日透過X平台，恭喜OpenAI團隊推出最新、也是目前最強大的模型Astra，更引人矚目的是，他直言「通用人工智慧（AGI）已經到來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。