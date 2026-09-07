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亞馬遜貨機衝出跑道！撞多車釀5死 機鼻觸地竄濃煙畫面曝

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影／亞馬遜貨機衝出跑道！撞多車釀5死 機鼻觸地竄濃煙畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國電商巨頭亞馬遜一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，撞上多輛汽車後起火，現場冒出濃厚黑煙，至少造成5人死亡。歐新社
美國電商巨頭亞馬遜一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，撞上多輛汽車後起火，現場冒出濃厚黑煙，至少造成5人死亡。歐新社

CNN報導，美國電商巨頭亞馬遜一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，撞上多輛汽車後起火，現場冒出濃厚黑煙，至少造成5人死亡。

邁阿密-戴德消防救援局（Miami-Dade Fire Rescue）局長賈達拉（Raied “Ray” Jadallah）表示，事故另造成5人受傷，其中3人傷勢危急。部分受害者一度受困在遭飛機撞擊的車輛內，必須由消防人員救出。

根據美國聯邦航空總署，班機約於當地時間下午2時衝出跑道；CNN檢視航空交通管制通話錄音後指出，機師在降落前並未宣布緊急狀況，目前尚不清楚飛機為何未能及時停下。事故現場目前仍持續處理燃油洩漏，所幸暫未發現對公共安全構成其他威脅。

失事飛機為機齡32年的波音767貨機，由21 Air營運，當時從波多黎各聖胡安飛抵邁阿密，並在長度超過9000英尺（約2743公尺）的30號跑道降落。

根據路透拍攝事故現場照片，這架飛機機鼻觸地、機尾翹起，機身右側可見疑似燒焦痕跡。

BBC引述航班追蹤網站FlightRadar24的飛行數據顯示，貨機衝出可用跑道範圍時，速度仍達112節，相當於時速129英里（約時速207公里）。

FlightRadar24在部落格文章指出，飛機最後停在一處停車場附近，該停車場供亞馬遜倉庫及其他企業使用。網站並指出，事故發生當時邁阿密正有雷雨，並伴隨陣風。

邁阿密-戴德消防救援局表示，超過60組救援人員與車輛到場時，飛機已起火燃燒，現場可見猛烈火勢與大量濃煙。機場檢查人員事後並未在跑道上發現飛機零件或殘骸，但飛機衝出跑道後撞壞導航設備。

亞馬遜發言人南特爾（Kelly Nantel）表示，對事故造成5人死亡深感悲痛，並指出公司將與地方政府及相關官員合作了解事故原因，並全力配合調查。美國國家運輸安全委員會已著手蒐集事故資訊，美國聯邦航空總署也將展開調查。

事故一度導致邁阿密國際機場實施地面停飛措施，約於美東時間下午5時解除，但因失事飛機仍占用跑道周邊區域，航班延誤預計持續至7日。國際航空運輸協會（IATA）指出，飛機衝出或偏離跑道的「跑道偏離事故」，是全球最常見的航空事故類型之一。

美國電商巨頭亞馬遜一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，根據事故現場照片，這架飛機機鼻觸地、機尾翹起，機身右側可見疑似燒焦痕跡。路透
美國電商巨頭亞馬遜一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，根據事故現場照片，這架飛機機鼻觸地、機尾翹起，機身右側可見疑似燒焦痕跡。路透

亞馬遜 邁阿密 Ray

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