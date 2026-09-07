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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美軍中央司令部（CENTCOM）5日公布影片，顯示美軍在阿曼灣攻擊伊朗原油油輪Kylo。美軍表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊向美國軍艦開火後，美方報復攻擊並摧毀三艘與革命衛隊有關的油輪。CENTCOM稱，這些船隻隸屬一個規模數十億美元的「影子網路」，為革命衛隊及其區域代理勢力提供資金。法新社
美軍中央司令部（CENTCOM）5日公布影片，顯示美軍在阿曼灣攻擊伊朗原油油輪Kylo。美軍表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊向美國軍艦開火後，美方報復攻擊並摧毀三艘與革命衛隊有關的油輪。CENTCOM稱，這些船隻隸屬一個規模數十億美元的「影子網路」，為革命衛隊及其區域代理勢力提供資金。法新社

美伊周末互襲油輪，伊朗又宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，市場憂心全球能源運輸持續受阻，國際油價周一走高，布蘭特原油一度上漲0.8%，逼近每桶97美元。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美伊互轟油輪　伊朗再劃荷莫茲限制區

美軍表示，伊朗以彈道飛彈攻擊兩艘美國軍艦後，美方報復攻擊三艘伊朗油輪，其中一艘沉沒。伊朗則宣稱攻擊三艘未依核准航線通過荷莫茲海峽的油輪，並攻擊美軍無人機和無人水面載具，但尚無獨立消息證實。

伊朗最高安全官員雷札伊（Mohsen Rezaee）表示，未來數日將在荷莫茲海峽外劃設新限制區，從美國海軍封鎖線延伸至波斯灣部分海域。美國能源部長萊特則表示，美軍不會減少在當地的海軍部署，將繼續封鎖伊朗石油出口，並確保其他商船安全通行。Kpler資料顯示，周六僅一艘商品運輸船通過荷莫茲海峽。

川普撂狠話要求 Fed 降息 強調主席和理事應愛國 華許陷兩難

美國8月非農就業增加16.2萬人，近市場預估三倍，失業率維持4.1%，Fed本月升息機率隨之從約55%升至62%。川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和對美享有貿易順差的國家往來。Fed主席華許因此面臨兩難：升息恐招致川普不滿，按兵不動又可能和近日鷹派談話牴觸，損及Fed公信力。

費半強漲 台積ADR上周五彈升2.9% 本周通膨數據牽動美股後市

美股本周焦點轉向通膨。美國8月非農就業新增16.2萬人，是市場預估三倍，Fed本月升息機率升至近六成，本周四、五公布的PPI和CPI將成升息與否的關鍵。美債殖利率走高，10年期升至4.783%，美股4日回落。不過，費半逆勢大漲近3.4%，美光因傳出將把HBM產能提高一倍而漲6%，台積電ADR漲2.9%，輝達漲0.8%。

俄烏戰事恐再拖過又一個冬天　美方攜「新構想」赴基輔

烏克蘭已做好俄烏戰爭再拖過嚴冬的準備，並尋求盟國在防空和能源方面提供援助，包括美國液化天然氣（LNG）。烏克蘭總統澤倫斯基在基輔和川普特使魏科夫、庫許納會談，英、法、德國安官員稍後也加入。

魏科夫表示，美方先前在莫斯科會談取得進展，並帶著「新構想」來到基輔，但澤倫斯基未透露細節，只表示領土問題應由領袖層級解決。俄國要求烏克蘭交出頓內次克州其餘地區，烏方則一再拒絕。美、烏、歐洲代表同意再度會談，但時間地點尚未敲定。

蘋果新執行長特納斯迎新品處女秀 本周發表下世代手機、手表

蘋果台北時間本周四凌晨1時將舉行新品發表會，新任執行長特納斯預料親自登台，發表新款iPhone和Apple Watch，為特納斯時代揭開序幕。彭博資訊記者葛曼指出，這場活動只是起點，蘋果未來兩、三年將啟動歷來最大規模的新品上市潮，推出一系列新品並進軍全新產品領域。這些產品雖多在庫克任內開始構思開發，但很大程度是特納斯團隊的成果；由他親自發布，也凸顯蘋果正邁入新的階段。

伊朗 荷莫茲海峽 荷莫茲

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彭博資訊分析，全球股市9月上漲動能遭遇的逆風增強，挑戰包括長債殖利率上漲、美國聯準會（Fed）9月升息風險未消除，以及美國與伊朗爆發新一輪衝突，致使國際油價居高不下。專家建議客戶，近期應採取守勢。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美伊周末互襲油輪，伊朗又宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，市場憂心全球能源運輸持續受阻，國際油價周一走高，布蘭特原油一度上漲0.8%，逼近每桶97美元。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

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美伊油輪互轟！伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元

美國和伊朗周末互襲油輪，伊朗還宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，市場憂心這條全球能源運輸要道持續受阻，國際油價周一走高，布蘭特原油一度漲0.8%，逼近每桶97美元，西德州原油則在92美元附近。

ECB周四預估升息1碼

歐洲央行（ECB）本周四（10日）政策會議上，幾乎篤定再次升息1碼，為今年來第二次動手。如今外界關注焦點為ECB今年底前是否會三度調升利率。

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