聽新聞
0:00 / 0:00

OPEC＋開會 10月供油政策按兵不動

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

「石油輸出國組織與夥伴國」（ＯＰＥＣ＋）七個核心成員國六日召開線上會議，決定十月維持現行的石油供給政策。下次會議預定十月四日。

ＯＰＥＣ＋需在決定接下來的產量措施前，在新的產量配額上達成協議。上述七國分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。

上述會議召開時，美國與伊朗二月底爆發的戰爭，仍持續干擾通過荷莫茲海峽的石油出口。限制ＯＰＥＣ＋對油價及市場份額的影響力。

儘管如今情況和過去不同，ＯＰＥＣ＋做出的產量決策，影響力已不同前，但目前仍擁有廿一個成員國，包含沙國等十一個ＯＰＥＣ國家和俄國等十個夥伴國。

ＯＰＥＣ＋八月二日在線上會議決定，自九月起每日增產十八點八萬桶。自二○二二年底至二○二三年，ＯＰＥＣ＋因擔憂油價下跌，先後三度同意減產，總減產幅度近每日六百萬桶。

然而，即使ＯＰＥＣ＋八月二日達成增產協議，但受美伊戰事影響，其產量仍遠低於協議的目標。

ＯＰＥＣ＋尚有減產措施，涵蓋大多數成員國，效期到今年底。在ＯＰＥＣ＋決定如何解除減產，並將產量回歸市場前，需評估成員國的石油生產能力，以設定明年的產量基準，而這些基準將作為配額的基礎。

路透此前引述消息人士報導，相關的產量論辯很可能今年稍晚展開，因此ＯＰＥＣ＋很可能決定今年第四季暫停增產。能源市場研究公司睿諮得能源分析師李昂八月就預估，九月增產可能是目前這波產量調整的最後一次。

OPEC 伊朗 伊拉克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OPEC+：10月維持既有產量政策不變

美柴油價格創歷史新高 恐助長通膨衝擊期中選舉

雪佛龍擬未來5年投資70億美元 提高委國產油量逾一倍

美經濟孤立行動見效 伊抱怨：愈來愈窮

相關新聞

解鎖地圖外的國度／全歐洲最封閉的「山鷹之國」 庫許納案怒火背後是血淚記憶

美國總統川普女婿庫許納參與投資的阿爾巴尼亞度假村開發案，引發當地自1991年共產政權垮台以來規模最大的反政府運動。「紅鶴革命」表面上是生態保育與土地開發之爭，背後卻牽動阿爾巴尼亞人對政府與外國資本聯手的不信任。

解鎖地圖外的國度／川普女婿度假村成政治炸彈 「紅鶴革命」席捲阿爾巴尼亞

●編按：「全球瞭望」推出「解鎖地圖外的國度」系列，每期聚焦一個新聞焦點中的國家或城市，深入解讀其特殊現象及意義，透過多元視角，帶領讀者了解世界一隅。

解鎖地圖外的國度／昔日「歐洲北韓」叩關歐盟 最後一哩路卻出現致命變數

美國總統川普女婿庫許納於阿爾巴尼亞海岸開發豪華度假村，在當地掀起「紅鶴革命」抗議浪潮，不只影響該國內政，也牽動地緣政治。阿爾巴尼亞昔日曾被稱為「歐洲北韓」，一度鎖國近半世紀，如今正積極融入歐洲政經體系，目標2030年成為歐盟會員國。庫許納案卻讓阿爾巴尼亞必須面對一項更棘手的問題，在爭取美國資本與政治支持的同時，能否守住歐盟要求的法治與治理標準。

解鎖地圖外的國度／「演算法不會收賄」阿爾巴尼亞首創AI部長打貪為何失靈？

阿爾巴尼亞「紅鶴革命」自今年5月爆發，表面上是反對美國總統川普女婿庫許納參與的豪華度假村開發案，背後怒火實則指向沉痾的貪腐及政商關係。公共採購長年是阿爾巴尼亞貪腐問題最嚴重的領域之一，拉馬政府去年端出的解方是讓人工智慧「蒂耶拉」擔任部長，試圖以AI改革採購制度，藉此加速符合加入歐盟標準。

川習二會 北京聚焦美國制裁清單

大陸國家主席習近平預計本月訪問美國，舉行川習二會，外媒指，習近平擬率大型商界代表團隨行。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向港媒表示，中方代表團此行基本以釋放合作意向為主，未必達成大額交易，而美方制裁清單是北京重點交涉議題。

抗俄缺錢 烏擬向情色產業課稅

華爾街日報五日報導，烏克蘭抗俄戰爭需款孔急，已到情色產業都可能成為軍費來源的地步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。