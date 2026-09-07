OPEC＋開會 10月供油政策按兵不動

「石油輸出國組織與夥伴國」（ＯＰＥＣ＋）七個核心成員國六日召開線上會議，決定十月維持現行的石油供給政策。下次會議預定十月四日。

ＯＰＥＣ＋需在決定接下來的產量措施前，在新的產量配額上達成協議。上述七國分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。

上述會議召開時，美國與伊朗二月底爆發的戰爭，仍持續干擾通過荷莫茲海峽的石油出口。限制ＯＰＥＣ＋對油價及市場份額的影響力。

儘管如今情況和過去不同，ＯＰＥＣ＋做出的產量決策，影響力已不同前，但目前仍擁有廿一個成員國，包含沙國等十一個ＯＰＥＣ國家和俄國等十個夥伴國。

ＯＰＥＣ＋八月二日在線上會議決定，自九月起每日增產十八點八萬桶。自二○二二年底至二○二三年，ＯＰＥＣ＋因擔憂油價下跌，先後三度同意減產，總減產幅度近每日六百萬桶。

然而，即使ＯＰＥＣ＋八月二日達成增產協議，但受美伊戰事影響，其產量仍遠低於協議的目標。

ＯＰＥＣ＋尚有減產措施，涵蓋大多數成員國，效期到今年底。在ＯＰＥＣ＋決定如何解除減產，並將產量回歸市場前，需評估成員國的石油生產能力，以設定明年的產量基準，而這些基準將作為配額的基礎。

路透此前引述消息人士報導，相關的產量論辯很可能今年稍晚展開，因此ＯＰＥＣ＋很可能決定今年第四季暫停增產。能源市場研究公司睿諮得能源分析師李昂八月就預估，九月增產可能是目前這波產量調整的最後一次。