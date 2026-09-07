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瑞銀徵才 要求熟練AI

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

瑞銀UBS）正要求投資銀行部門的潛在新進人員，必須展現自己嫻熟於使用人工智慧（AI）技術，顯示這項新科技正在重塑歐洲大銀行的招募要求。

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，瑞銀正要求將在2027年加入全球銀行與市場部門的大學生和實習生，要展現自己如何運用AI「精進結果與效率」，另外搭配成績必須名列前茅等較傳統的要求，使瑞銀成為首批明確要求新進銀行家必須具備AI試讀的主要金融機構之一。

知情人士說，瑞銀會在對大學生與實習生的招募面試中，加入AI「流暢度」的問題，測試這些人選如何使用AI，並將在全公司的招募職位，都納入AI熟練度的要求。

隨著銀行業者日益部署AI工具於常由「菜鳥」銀行家從事的例行工作，這項要求凸顯AI技能正成為傳統銀行職務的必備條件。

瑞銀也已用創新方式實驗AI，包括創建分析師的虛擬化身，向客戶進行視訊簡報，讓員工能聚焦於更具生產力的任務。

瑞銀 徵才 UBS

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