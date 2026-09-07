穩定幣降溫 打亂美財長盤算

穩定幣需求最近幾個月萎縮，抑制了穩定幣產業對美國公債的需求，可能打亂美國財長貝森特寄望穩定幣業者能成為美債新買家的盤算。

彭博資訊報導，加密貨幣交易下滑正使穩定幣需求減少，Tether發行的全球最大穩定幣USDT規模上半年已萎縮近30億美元，降至約1,840億美元，市值可能出現2022年加密幣產業崩盤以來的首度下滑。競爭對手Circle的USDC也出現類似減幅，降至約720億美元。

穩定幣業者會持有美國國庫券害其他高流動性的資產，作為擔保資產，以維持和美元的固定交換幣值，美國政府也主張擁抱加密幣將有助擴大公債市場。貝森特去年表示，穩定幣市場可望在2030年底前成長十倍至3兆美元，成為國庫券的需求新主力。

但最新發展至少暫時弱化了政府的論點，在投資人為高通膨高漲與政府債務增加而要求更高的美債殖利率之際，穩定幣業者近期難以緩解美債的壓力。

巴克萊銀行追蹤短期債務市場的策略師厄爾表示，投資人仍懷疑穩定幣短期內能否壯大為龐大勢力，「我從不認為它們會出現許多人聲稱的那種成長」。