ECB周四預估升息1碼

歐洲央行（ECB）本周四（10日）政策會議上，幾乎篤定再次升息1碼，為今年來第二次動手。如今外界關注焦點為ECB今年底前是否會三度調升利率。

ECB已暗示，本周將升息1碼至2.5%，可望確立為最鷹派的七大工業國集團（G7）央行。有鑒於此，決策會議的討論重點或許是今年是否需要三度上調利率。

投資人大致預期ECB會在12月再次調升利率，經濟學家則認為，ECB在本月升息後將按兵不動，但這種市場共識近來出現轉變跡象，摩根大通、法國興業銀行及法國巴黎銀行的分析師均改變看法，預測ECB將在12月升息。

Kroll債券評等主管伊根說，ECB可能會表現出升息1碼是必要之舉，但或許不會釋出將會再次升息的訊號。

最近數據顯示，歐元區8月通膨跳升至3.3%，為近三年來最高，且明顯高於ECB的2%目標。油價逼近每桶100美元、天然氣價格也重返2023年高點，高漲通膨雖未出現根深柢固的跡象，但風險四起。